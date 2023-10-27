АМКУ оштрафовал химконцерн BASF за слияние с компанией российских олигархов 4 года назад — Finance.ua

АМКУ оштрафовал химконцерн BASF за слияние с компанией российских олигархов 4 года назад Сегодня 14:45 — Фондовый рынок

на немецкий химический концерн BASF и инвесткомпанию совладельцев Альфа-Банка — LetterOne Holdings (Люксембург), а осуществление концентрации в 2019 году путем создания компании Wintershall Dea (Германия) без получения соответствующего разрешения. Антимонопольный комитет Украины наложил штрафосуществление концентрации в 2019 году путем создания компании Wintershall Dea (Германия) без получения соответствующего разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, регулятор принял решение оштрафовать компанию BASF и инвесткомпанию Фридмана на суммы по 25 млн. грн. каждую.

Речь идет о сделке, состоявшейся в мае 2019 года, когда дочернее предприятие BASF — компания Wintershall, и принадлежащая LetterOne компания Deutsche Erdoel AG завершили процедуру слияния.

Напоминаем:

В результате объединенная компания Wintershall DEA стала крупнейшей европейской частной нефтегазовой компанией. Стоимость сделки тогда не называлась.

Wintershall Dea являлась партнером российского «Газпрома» в ряде проектов по добыче углеводородов.

В конце 2022 года она объявила о выходе из России и связанном с этим списании 5,3 млрд евро. В компании объяснили это решение действиями российских властей.

На момент соглашения LetterOne контролировалась российскими олигархами — совладельцами Альфа-Банка и его дочернего Альфа-Банка Украина (ныне национализированный Сэнс Банк) — Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым.

Економічна Правда По материалам:

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