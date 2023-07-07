АМКУ нашел признаки нарушений закона в договорах УЗ на питание в «Интерсити» — Finance.ua
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АМКУ нашел признаки нарушений закона в договорах УЗ на питание в «Интерсити»

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Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил рекомендации «Укрзализныце» по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции из-за непроведения отбора поставщика услуг по обеспечению питанием пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что Комитет по собственной инициативе провел исследование и установил, что в период с февраля 2016 по 30 июня 2023 услуги по обеспечению питанием пассажиров скоростных поездов «Интерсити» и «Интерсити+» в разные промежутки времени предоставлялись исключительно ООО «ВОГ РИТЕЙЛ» и ООО «ВОГ КАФЕ».
«Комитет установил, что в феврале 2016 года АО «Укрзализныця» через конкурс определило исполнителя услуг по обеспечению питанием, в частности, пассажиров скоростных поездов. По результатам этого конкурса АО «Укрзализныця» заключило с его победителем — ООО «ВОГ РИТЕЙЛ» соответствующий договор, срок действия которого истекли 31 декабря 2016 года.
Однако А О «Укрзализныця» не проводило новый конкурс, а продолжало договорные отношения с ООО «ВОГ РИТЕЙЛ» путем перманентной пролонгации указанного договора. В результате этого срок договора, по которому ООО «ВОГ РИТЕЙЛ» предоставляло услуги по обеспечению питанием пассажиров скоростных поездов «Интерсити» и «Интерсити+» истек лишь 30 июня 2021 года", — заявили в АМКУ.
В комитете добавили, что в период действия указанного договора, 14 мая 2019 между УЗ и «Вог Кафе» без проведения каких-либо процедур конкурсного отбора был заключен агентский договор.
«Предметом указанного договора было предоставление услуг по содействию в реализации сервисных услуг питания. При этом Агентский договор по содержанию и сути был подобен договору, заключенному в 2016 году.
То есть по истечении срока действия договора от 2016 года, с 1 июля 2021 года, услуги по обеспечению питания пассажирам скоростных поездов «Интерсити», «Интерсити+» в дальнейшем предоставлялись ООО «ВОГ КАФЕ» по Агентскому договору, срок действия которого истек 30 июня 2023 г. года", — добавляют в АМКУ.
Там добавили, что «Укрзализныця» в период 2019—2020 годов пыталась провести конкурс по определению оператора по предоставлению услуг по обеспечению питанием пассажиров поездов «Интерсити» и «Интерсити+».
По материалам:
Економічна Правда
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