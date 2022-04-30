Американский сельскохозяйственный гигант решил покинуть рф и помог Украине — Finance.ua
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Американский сельскохозяйственный гигант решил покинуть рф и помог Украине

Сегодня 20:21Фондовый рынок
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Американский производитель сельскохозяйственных химикатов и семян Corteva собирается выйти из рынка россии и помог Украине.
Об уходе с российского рынка сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что Corteva приостановила новые продажи и инициирует план прекращения производства и предпринимательской деятельности.
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«Нашими приоритетами остаются безопасность наших сотрудников и глобальная продовольственная безопасность. С начала этой трагической войны мы приняли все возможные меры для поддержки и защиты наших украинских коллег и их семей, наших клиентов и общин, в которых мы работаем, в том числе путем прямой и косвенной помощи для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей», — подчеркнули в компании.
Также в Corteva приняли меры по обеспечению «нормального вегетационного периода» в Украине в 2022 году.
«Учитывая влияние войны на глобальную продовольственную безопасность, компания передаст семена Украине, Африке и региону Ближнего Востока на вегетационный сезон 2023 года», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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