Американский чиновник считает, что регулирование может уничтожить криптовалюты — Finance.ua

Американский чиновник считает, что регулирование может уничтожить криптовалюты 30.08.2022, 01:21 — Финтех и Карты

Американский чиновник считает, что регулирование может уничтожить криптовалюты

Бывший американский чиновник считает, что правительству сначала необходимо изучить новые технологии, попробовать пользоваться ими, а затем уже вводить ограничения.

Бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон признал, что единый формат отношения по регулированию криптовалют в Соединенных Штатах кажется недостижимым для привлеченных сторон. Но призвал правительство сделать первый шаг навстречу.

"Чтобы двигаться вперед, США необходимо прежде всего использовать эффективность, обеспечивающую токенизацию таких услуг, как платежи и хранение активов в цифровой форме.

Президентская рабочая группа, возглавляемая чиновниками казначейства, должна продвинуться вперед в отношении правил для стейблкоинов, определяя характеристики, которые производят стабильные монеты средством платежа (подобно денежному переводу), а не ценной бумагой или товаром", — отметил чиновник.

Читайте также В Китае будут использовать национальную криптовалюту для оплаты проезда

Кроме того, считает Клейтон, разногласия по регулированию таких активов, как биткоин (BTC), связаны с глобальным ростом заинтересованности в криптовалюте. В США нет общедоступных требований по лицензированию, обязательному раскрытию информации и правилам вторичной торговли в масштабах всего рынка, уверен экс-госслужащий.

Напомним, стало известно о рассмотрении нового закона, который может существенно усложнить работу криптовалютных бирж на территории США, что, безусловно, отразится на других локальных рынках.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.