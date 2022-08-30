Американский чиновник считает, что регулирование может уничтожить криптовалюты — Finance.ua

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Американский чиновник считает, что регулирование может уничтожить криптовалюты

Финтех и Карты
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Американский чиновник считает, что регулирование может уничтожить криптовалюты
Американский чиновник считает, что регулирование может уничтожить криптовалюты
Бывший американский чиновник считает, что правительству сначала необходимо изучить новые технологии, попробовать пользоваться ими, а затем уже вводить ограничения.
Бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон признал, что единый формат отношения по регулированию криптовалют в Соединенных Штатах кажется недостижимым для привлеченных сторон. Но призвал правительство сделать первый шаг навстречу.
"Чтобы двигаться вперед, США необходимо прежде всего использовать эффективность, обеспечивающую токенизацию таких услуг, как платежи и хранение активов в цифровой форме.
Президентская рабочая группа, возглавляемая чиновниками казначейства, должна продвинуться вперед в отношении правил для стейблкоинов, определяя характеристики, которые производят стабильные монеты средством платежа (подобно денежному переводу), а не ценной бумагой или товаром", — отметил чиновник.
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Кроме того, считает Клейтон, разногласия по регулированию таких активов, как биткоин (BTC), связаны с глобальным ростом заинтересованности в криптовалюте. В США нет общедоступных требований по лицензированию, обязательному раскрытию информации и правилам вторичной торговли в масштабах всего рынка, уверен экс-госслужащий.
Напомним, стало известно о рассмотрении нового закона, который может существенно усложнить работу криптовалютных бирж на территории США, что, безусловно, отразится на других локальных рынках.
По материалам:
noworries
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