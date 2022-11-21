Американские компании увеличивают капиталовложения, несмотря на возможную рецессию — WSJ Сегодня 02:35 — Фондовый рынок

Американские компании увеличивают капиталовложения, несмотря на возможную рецессию — WSJ

Крупные американские компании наращивают свои расходы на капитальные проекты, увеличивая их до квартального рекорда, несмотря на опасения потенциальной рецессии.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным S&P Dow Jones Indices, которые проанализировали данные по примерно 90% компонентов индекса, капитальные затраты среди компаний, входящих в S&P 500, в третьем квартале превысят $200 млрд. Это соответствует увеличению примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.

Расходы на такие категории как недвижимость, оборудование и технологии обычно приветствуются инвесторами и рассматриваются как признак доверия со стороны руководителей, пытающихся расширить сделки и стимулировать рост. Но инвесторы наказывают некоторые компании, такие как Meta Platforms Inc., которые тратят большие суммы на амбициозные проекты, не имеющие явных преимуществ.

В свете неопределенной экономической ситуации некоторые инвесторы говорят, что ищут компании, которые могут тратить средства на проекты, которые окупятся в краткосрочной перспективе. Они надеются, что у этих компаний будет хорошая возможность для увеличения доли рынка и выхода из потенциальной рецессии в лучшей форме, чем их коллеги. В то же время, они утверждают, что не готовы ждать, чтобы увидеть, окупятся ли большие расходы, поскольку Федеральная резервная система США продолжает агрессивно повышать процентные ставки.

Meta потратила $9,5 млрд на капитальные проекты в третьем квартале, это вторая по величине сумма среди компаний в S&P 500, и это более чем вдвое превышает расходы годом ранее. Технологический гигант прогнозирует капитальные затраты в размере до $39 млрд в 2023 году.

Аналитики из Уолл-стрит на телефонной конференции Meta требовали от руководителей оправдания инвестиций, предназначенных для расширения возможностей искусственного интеллекта. Генеральный директор Марк Цукерберг выразил уверенность, что его инициативы вознаградят проявивших терпение акционеров. На следующий день акции Meta упали на 25% до самого низкого уровня с 2016 года. Позже Meta сузила свой прогноз капитальных затрат на 2023 год и объявила об увольнении 13% своей рабочей силы. Акции выросли на 24%.

Энергетические компании наращивают расходы самыми быстрыми темпами среди S&P 500, говорят в Bank of America.

По словам старшего аналитика индексов S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта, капитальные издержки обычно растут в четвертом квартале. Тем не менее, он считает, что расходы могут замедлиться в будущем, как это происходит с выкупом акций и ростом дивидендов.

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