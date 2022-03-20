Американская продуктовая компания останавливает наем и продажи в россии — Finance.ua

Американская продуктовая компания останавливает наем и продажи в россии

Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Американская продуктовая компания, имеющая в Украине большой R&D-центр более чем на тысячу человек, приостанавливает продажи и инвестиции в россии.

Об этом говорится в заявлении компании в LinkedIn.

"Netcracker осуждает незаконное вторжение россии в Украину и поддерживает борющихся за мир людей. Мы очень расстроены ситуацией в Украине и сфокусированы на безопасности своих людей в регионе.

У нас есть моральная обязанность избегать работы в странах, отказавшихся от мира. Мы убираем операции с российского рынка, и приостановили там продажи и инвестиции", — заявили в компании.

Netcracker закрывает в россии учебные центры и прекращает наем людей.

«Работа с учебными центрами для студентов — важная часть процесса хайринга для компании: людей учили с нуля и брали на работу. Теперь этих центров в рф не будет», — пишет издание.

AIN.UA отмечает, что публичное заявление компании появилось «после осуждения в бездействии со стороны нынешних и прошлых сотрудников, а также публичного освещения молчания компании».

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