Американская продуктовая компания останавливает наем и продажи в россии — Finance.ua
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Американская продуктовая компания останавливает наем и продажи в россии

Сегодня 21:33Фондовый рынок
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Американская продуктовая компания, имеющая в Украине большой R&D-центр более чем на тысячу человек, приостанавливает продажи и инвестиции в россии.
Об этом говорится в заявлении компании в LinkedIn.
"Netcracker осуждает незаконное вторжение россии в Украину и поддерживает борющихся за мир людей. Мы очень расстроены ситуацией в Украине и сфокусированы на безопасности своих людей в регионе.
У нас есть моральная обязанность избегать работы в странах, отказавшихся от мира. Мы убираем операции с российского рынка, и приостановили там продажи и инвестиции", — заявили в компании.
Netcracker закрывает в россии учебные центры и прекращает наем людей.
«Работа с учебными центрами для студентов — важная часть процесса хайринга для компании: людей учили с нуля и брали на работу. Теперь этих центров в рф не будет», — пишет издание.
AIN.UA отмечает, что публичное заявление компании появилось «после осуждения в бездействии со стороны нынешних и прошлых сотрудников, а также публичного освещения молчания компании».
По материалам: Економічна Правда
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