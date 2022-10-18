Американская Exxon Mobil приостановила добычу нефти на «Сахалин-1» — Reuters Сегодня 09:45 — Энергетика

Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» под руководством американской Exxon Mobil прекратилась из-за отказа последнего принять местное страхование танкеров после того, как западные страховые компании отказались страховать их из-за санкций.

Об этом сообщает Reuters

Агентство отмечает, что западные страховщики сняли страховое покрытие с эксплуатируемых Совкомфлотом танкеров — крупнейшей российской судоходной группой, против которой были применены санкции после вторжения россии в Украину.

«Exxon отказался принимать танкеры Совкомфлота», — сообщил один источник в отрасли.

Читайте также Китай прекращает поставки газа в Европу — Bloomberg

Также пострадали некоторые грузы, предназначенные для поставок на индийские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку Exxon не признала альтернативное покрытие, о котором Совкомфлот договорился с российскими страховщиками.

Агентство объясняет, что эта ситуация демонстрирует, как сильно страхование и гарантии перестрахования судов влияют на операции с нефтью в контексте санкций ЕС по страховым операциям с российской сырой нефтью, которые вступят в силу 5 декабря. А через два месяца вступят в действие санкции, направленные против российских нефтепродуктов.

До этого добыча нефти на проекте «Сахалин-1» упала с 220 до 10 тысяч баррелей в сутки в результате решения Exxon Mobil о выходе из проекта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.