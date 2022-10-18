Американская Exxon Mobil приостановила добычу нефти на «Сахалин-1» — Reuters — Finance.ua
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Американская Exxon Mobil приостановила добычу нефти на «Сахалин-1» — Reuters

Энергетика
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Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» под руководством американской Exxon Mobil прекратилась из-за отказа последнего принять местное страхование танкеров после того, как западные страховые компании отказались страховать их из-за санкций.
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что западные страховщики сняли страховое покрытие с эксплуатируемых Совкомфлотом танкеров — крупнейшей российской судоходной группой, против которой были применены санкции после вторжения россии в Украину.
«Exxon отказался принимать танкеры Совкомфлота», — сообщил один источник в отрасли.
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Также пострадали некоторые грузы, предназначенные для поставок на индийские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку Exxon не признала альтернативное покрытие, о котором Совкомфлот договорился с российскими страховщиками.
Агентство объясняет, что эта ситуация демонстрирует, как сильно страхование и гарантии перестрахования судов влияют на операции с нефтью в контексте санкций ЕС по страховым операциям с российской сырой нефтью, которые вступят в силу 5 декабря. А через два месяца вступят в действие санкции, направленные против российских нефтепродуктов.
До этого добыча нефти на проекте «Сахалин-1» упала с 220 до 10 тысяч баррелей в сутки в результате решения Exxon Mobil о выходе из проекта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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