Американцы представили новый кроссовер, способный проезжать на электротяге почти 600 км (фото) — Finance.ua
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Американцы представили новый кроссовер, способный проезжать на электротяге почти 600 км (фото)

Технологии&Авто
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Американская компания Fisker объявила о выходе новинки — электрического городского кроссовера Fisker PEAR стоимостью от 29 900 долларов. Модель, по словам производителя, установит новый стандарт недорогих электромобилей для города.
Публике новый Fisker PEAR покажут на выставке IAA Mobility 2023, которая пройдет в Мюнхене с 4 по 10 сентября. Кроссовер будут собирать в США на заводе в Огайо совместно с тайваньским производителем электроники Foxconn.
«Мы создали этот автомобиль, исходя из идеи о том, что молодые люди, живущие в больших городах, нуждаются в инновационной, универсальной и доступной мобильности», — рассказал основатель и главный исполнительный директор Fisker Хенрик Фискер.
Американцы представили новый кроссовер, способный проезжать на электротяге почти 600 км (фото)
Fisker PEAR представляет собой компактный городской кроссовер в кузове из лёгкой стали длиной 4550 мм. В его обработке будут использованы органические и переработанные материалы, которые сделают PEAR экологически устойчивым автомобилем в своем классе.
Американцы представили новый кроссовер, способный проезжать на электротяге почти 600 км (фото)
Модель будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов, обеспечивающими запас зола от 320 до 560 км по циклу WLTP, а также в версиях с полным или задним приводом. До «сотни» кроссовер будет ускоряться через 6,8 секунды.
Среди особенностей Fisker PEAR — просторный багажник спереди и большой 17,1-дюймовый вращающийся экран.
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По материалам:
MMR
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