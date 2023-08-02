Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (фото, видео) — Finance.ua
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Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (фото, видео)

Технологии&Авто
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Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (фото, видео)
Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (фото, видео), Фото: Alpha Motor Corporation
Компания Alpha Motor Corporation показала электрический пикап Wolf. Новинка получила агрессивный дизайн и экономный ценник.
Об этом сообщили на сайте Autoblog.
Alpha Wolf получил рамную конструкцию и подготовлен к бездорожью. Пикап отличается агрессивным дизайном с прямоугольными формами.
Спереди расположены необычные фары, соединенные светодиодной полосой. На крыше есть дополнительная светотехника. Также пикап получил широкие колесные арки.
Фото: Alpha Motor Corporation
Фото: Alpha Motor Corporation
Новинка будет предложена с аккумуляторными батареями емкостью от 65 до 85 кВтч. Запас хода составит до 443 км на одном заряде.
Alpha Wolf оснащен одним или двумя электромоторами с выбором мощности 284 или 568 л.с. соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч.
В Alpha Motor Corporation отметили, что Wolf станет одним из самых экологичных пикапов на рынке. Кроме этого, новинка сможет справиться со суровым бездорожьем.
Пикап будет запущен в производство уже в конце 2023 года. Стоимость новинки будет составлять от 36 000 до 46 000 долларов в зависимости от версии.
По материалам:
Фокус
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