Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (фото, видео) — Finance.ua

Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (фото, видео) 02.08.2023, 02:23 — Технологии&Авто

Американцы представили электрический внедорожный пикап за $36 000 (фото, видео), Фото: Alpha Motor Corporation

Компания Alpha Motor Corporation показала электрический пикап Wolf. Новинка получила агрессивный дизайн и экономный ценник.

Об этом сообщили на сайте Autoblog.

Alpha Wolf получил рамную конструкцию и подготовлен к бездорожью. Пикап отличается агрессивным дизайном с прямоугольными формами.

Спереди расположены необычные фары, соединенные светодиодной полосой. На крыше есть дополнительная светотехника. Также пикап получил широкие колесные арки.

Фото: Alpha Motor Corporation

Новинка будет предложена с аккумуляторными батареями емкостью от 65 до 85 кВтч. Запас хода составит до 443 км на одном заряде.

Alpha Wolf оснащен одним или двумя электромоторами с выбором мощности 284 или 568 л.с. соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч.

В Alpha Motor Corporation отметили, что Wolf станет одним из самых экологичных пикапов на рынке. Кроме этого, новинка сможет справиться со суровым бездорожьем.

Пикап будет запущен в производство уже в конце 2023 года. Стоимость новинки будет составлять от 36 000 до 46 000 долларов в зависимости от версии.

Фокус По материалам:

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