Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года — Finance.ua

Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года
Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые небезопасные автомобили 2023 года по итогам новых краш-тестов. Об этом сообщили на сайте Driving.
В 2023 году алгоритм оценки безопасности во время краш-тестов IIHS был усложнен. Из-за этого многие автомобили, которые в прошлом году считались безопасными, провалили испытания.
Также в этом году добавили категории Top Safety Pick и Pick+. Они достаются только моделям с самой высокой оценкой безопасности.
Новый краш-тест посвящен безопасности задних пассажиров при лобовых столкновениях и использует манекен, который имитирует 12-летнего ребенка. В рейтинг попали автомобили, которые провалили это испытание.
Самые небезопасные автомобили 2023 года по версии IIHS:
- Audi Q3;
- Buick Encore;
- Chevrolet Equinox;
- Chevrolet Malibu;
- Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab;
- Chevrolet Traverse;
- Chrysler 300;
- Dodge Challenger;
- Dodge Charger;
- Dodge Durango;
- Ford Escape;
- GMC Sierra 1500 Crew Cab;
- GMC Terrain;
- Honda Passport;
- Honda Pilot;
- Hyundai Palisade;
- Jeep Grand Cherokee;
- Jeep Renegade;
- Jeep Wrangler;
- Kia Forte;
- Lincoln Corsair;
- Mazda CX-9;
- Mitsubishi Eclipse Cross;
- Mitsubishi Mirage;
- Nissan Altima;
- Nissan Murano;
- Nissan Rogue;
- Subaru Crosstrek;
- Subaru Forester;
- Subaru Impreza;
- Toyota 4Runner;
- Toyota Highlander;
- Toyota Tacoma Crew Cab;
- Toyota Tacoma Extended Cab;
- Volkswagen Atlas.
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