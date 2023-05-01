Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года — Finance.ua

Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые небезопасные автомобили 2023 года по итогам новых краш-тестов. Об этом сообщили на сайте Driving.

В 2023 году алгоритм оценки безопасности во время краш-тестов IIHS был усложнен. Из-за этого многие автомобили, которые в прошлом году считались безопасными, провалили испытания.

Также в этом году добавили категории Top Safety Pick и Pick+. Они достаются только моделям с самой высокой оценкой безопасности.

Новый краш-тест посвящен безопасности задних пассажиров при лобовых столкновениях и использует манекен, который имитирует 12-летнего ребенка. В рейтинг попали автомобили, которые провалили это испытание.

Самые небезопасные автомобили 2023 года по версии IIHS:

Audi Q3;

Buick Encore;

Chevrolet Equinox;

Chevrolet Malibu;

Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab;

Chevrolet Traverse;

Chrysler 300;

Dodge Challenger;

Dodge Charger;

Dodge Durango;

Ford Escape;

GMC Sierra 1500 Crew Cab;

GMC Terrain;

Honda Passport;

Honda Pilot;

Hyundai Palisade;

Jeep Grand Cherokee;

Jeep Renegade;

Jeep Wrangler;

Kia Forte;

Lincoln Corsair;

Mazda CX-9;

Mitsubishi Eclipse Cross;

Mitsubishi Mirage;

Nissan Altima;

Nissan Murano;

Nissan Rogue;

Subaru Crosstrek;

Subaru Forester;

Subaru Impreza;

Toyota 4Runner;

Toyota Highlander;

Toyota Tacoma Crew Cab;

Toyota Tacoma Extended Cab;

Volkswagen Atlas.

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Фокус По материалам:

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