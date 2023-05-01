Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года — Finance.ua
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Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года

Технологии&Авто
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Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года
Американцы назвали самые небезопасные автомобили 2023 года
Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые небезопасные автомобили 2023 года по итогам новых краш-тестов. Об этом сообщили на сайте Driving.
В 2023 году алгоритм оценки безопасности во время краш-тестов IIHS был усложнен. Из-за этого многие автомобили, которые в прошлом году считались безопасными, провалили испытания.
Также в этом году добавили категории Top Safety Pick и Pick+. Они достаются только моделям с самой высокой оценкой безопасности.
Новый краш-тест посвящен безопасности задних пассажиров при лобовых столкновениях и использует манекен, который имитирует 12-летнего ребенка. В рейтинг попали автомобили, которые провалили это испытание.

Самые небезопасные автомобили 2023 года по версии IIHS:

  • Audi Q3;
  • Buick Encore;
  • Chevrolet Equinox;
  • Chevrolet Malibu;
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab;
  • Chevrolet Traverse;
  • Chrysler 300;
  • Dodge Challenger;
  • Dodge Charger;
  • Dodge Durango;
  • Ford Escape;
  • GMC Sierra 1500 Crew Cab;
  • GMC Terrain;
  • Honda Passport;
  • Honda Pilot;
  • Hyundai Palisade;
  • Jeep Grand Cherokee;
  • Jeep Renegade;
  • Jeep Wrangler;
  • Kia Forte;
  • Lincoln Corsair;
  • Mazda CX-9;
  • Mitsubishi Eclipse Cross;
  • Mitsubishi Mirage;
  • Nissan Altima;
  • Nissan Murano;
  • Nissan Rogue;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru Forester;
  • Subaru Impreza;
  • Toyota 4Runner;
  • Toyota Highlander;
  • Toyota Tacoma Crew Cab;
  • Toyota Tacoma Extended Cab;
  • Volkswagen Atlas.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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