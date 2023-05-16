Amazon ускорит доставку товаров за счет внедрения искусственного интеллекта — Finance.ua

Amazon ускорит доставку товаров за счет внедрения искусственного интеллекта Сегодня 23:46 — Технологии&Авто

Amazon ускорит доставку товаров за счет внедрения искусственного интеллекта

Amazon начинает внедрять искусственный интеллект (ИИ) с целью повысить скорость доставки, как сообщает CNBC , ссылаясь на заявления Стефано Перего, вице-президента корпорации по обслуживанию клиентов и глобальных операционных услуг в Северной Америке и Европе.

Искусственный интеллект уже активно внедряется в разные сферы деятельности Amazon. Его применяют для оптимизации транспортных вопросов, включая картографирование и планирование маршрутов, а также учет факторов, таких как погодные условия. Более того, ИИ помогает клиентам находить необходимые товары при поиске на Amazon. Однако основное внимание уделяется использованию искусственного интеллекта для определения наиболее эффективного расположения своих товарных запасов.

По словам Перего, размещение запасов считается одной из ключевых областей, которую Amazon считает важной для сокращения затрат на обслуживание. Это вызвано необходимостью размещать товары таким образом, чтобы доставка занимала минимальное время и снижала издержки. Поэтому Amazon активно работает над проектом «регионализации», чтобы доставлять товары клиентам из ближайших к ним складов, а не из отдаленных регионов страны.

Технологии искусственного интеллекта помогут анализировать данные и прогнозировать спрос на некоторые продукты и их наиболее востребованные места. Благодаря оптимизации своих складских систем Amazon сможет производить доставку в тот же день или на следующий день.

Интересно отметить, что 75% заказов клиентов Amazon уже частично обрабатываются роботами. Перего описал эту автоматизацию как «коллаборативную робототехнику».

Согласно опросу Pew Research, 62% американцев считают, что внедрение искусственного интеллекта будет иметь большое влияние на рабочие места в течение следующих 20 лет.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.