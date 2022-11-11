Amazon стала первой компанией, потерявшей $1 трлн капитализации — Finance.ua

Amazon стала первой компанией, потерявшей $1 трлн капитализации Сегодня 02:49 — Фондовый рынок

Amazon стала первой компанией, потерявшей $1 трлн капитализации

Amazon, одна из первых компаний, присоединившаяся к престижному клубу компаний стоимостью $1 триллион, только что прошла еще один, хоть и менее желанный, рубеж. На этой неделе детище Джеффа Безоса стало первой публичной компанией, потерявшей $1 триллион капитализации, сообщает Gizmodo.

Потрясающие цифры, впервые отмеченные агентством Bloomberg, являются результатом ухудшения состояния экономики, неоднократных нелестных отчетов о прибылях и массовой распродажи акций. Компания Amazon, которая 21 июня оценивалась в $1,882 триллиона, в четверг сообщила о гораздо меньшей отметке в $878 миллиардов.

Microsoft, в прошлом году ненадолго опередившая Apple как самую дорогую компанию мира, потеряла около $900 миллиардов рыночной оценки. В совокупности снижение стоимости этих двух компаний показывает эффект неудачного года, о котором большинство представителей технологического сектора хотели бы поскорее забыть.

Снижение стоимости не ограничивается только компаниями Amazon и Microsoft. Пять самых дорогих американских технологических компаний потеряли в этом году совокупно $4 триллиона. Для сравнения — это больше, чем совокупный ВВП Турции, Аргентины и Швейцарии.

Amazon, в частности, разочаровал инвесторов в прошлом месяце доходами за третий квартал, которые не оправдали ожиданий. Более того, компания заявила, что в четвертом квартале ожидает рост в годовом исчислении всего на 2-8%. Как и многим другим компаниям, Amazon также пришлось столкнуться со снижением покупок в электронной коммерции, поскольку потребители начинают возвращаться в розничные магазины.

«Очевидно, что в макроэкономической среде много чего происходит, — сказал генеральный директор Энди Джасси после отчета о доходах за третий квартал. — И мы сбалансируем наши инвестиции, чтобы быть более рациональными, не ставя под угрозу ключевые долгосрочные, стратегические ставки».

При этом Amazon пока удается избегать массовых увольнений, коснувшихся многих американских компаний из технологической индустрии. Это не значит, что нет причин для беспокойства. В начале этого месяца компания решила расширить ранее введенную заморозку найма, чтобы охватить всех своих корпоративных сотрудников. В служебной записке старший вице-президент Amazon по работе с персоналом и технологиям Бет Галетти назвала неопределенность экономических перспектив и рост числа наемных работников в последние годы основными факторами замедления темпов роста.

Всего четыре года назад Apple стала первой компанией, достигшей капитализации в $1 триллион. За прошедшие годы Apple каким-то образом удалось ненадолго утроить эту оценку, а еще около полутора десятков других компаний, включая Amazon, Microsoft, Meta и Saudi Aramco, сумели превзойти некогда недостижимую цифру.

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