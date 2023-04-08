Amazon планирует сократить премии сотрудникам — Finance.ua

Amazon планирует сократить премии сотрудникам Сегодня 23:36 — Фондовый рынок

Amazon планирует сократить премии сотрудникам

Американский гигант электронной коммерции Amazon планирует сократить премии сотрудникам, поскольку компания находится в «неопределенном финансовом состоянии».

Об этом пишет Reuters.

Как заявил представитель Amazon, компания приняла решение снизить премии на неопределенный период.

Эта новость появилась через несколько недель после того, как Amazon объявила о втором раунде массовых увольнений, что стало продолжением волны сокращений рабочих мест, охватившей технологический сектор, поскольку компании вынуждены экономить.

Кроме того, ранее СМИ сообщали о планируемом изменении в структуре оплаты труда в Amazon.

«Компания взвешивала возможность корректировки своей компенсационной модели в будущем, чтобы она была более сбалансирована между базовым денежным вознаграждением и собственным капиталом, рассмотрев сочетание нестабильной экономики и своего компенсационного бюджета», — заявил представитель компании.

Как отмечает издание, в этом году акции Amazon выросли более чем на 20% после падения почти на 50% в 2022 году.

Отметим, Amazon в ближайшие недели уволит еще 9 тысяч сотрудников в дополнение к предыдущим сокращениям.

Ранее Amazon начала серию увольнений. Тогда планировали уволить 18 тысяч сотрудников.

Кроме того, Amazon использует доход от продаж своих акций на фондовых рынках для выплаты заработных плат сотрудникам. В связи с продолжающимся падением цен на акции интернет-сервиса, в 2023 году компания сократит некоторым работникам зарплаты на 15–50%.

Діло По материалам:

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