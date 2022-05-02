Amazon хочет создать собственный Starlink со спутниковым интернетом — Finance.ua

Amazon хочет создать собственный Starlink со спутниковым интернетом

Компания Amazon хочет сделать аналог Starlink от Илона Маска. Корпорация Джеффа Безоса хочет предоставлять жителям Земли доступ в беспроводной интернет с помощью тысяч мелких спутников.

Идея компании Amazon получила название Project Kuiper. В планах — отправить на низкую околоземную орбиту 3236 спутников, которые смогут предоставлять спутниковый интернет по всей Земле.

В апреле Amazon подписала многомиллиардный контракт на запуск своих спутников. Контракт заключался с компаниями Blue Origin Джеффа Безоса, United Launch Alliance и Arianespace.

Project Kuiper — не новинка для космической отрасли. Компания Amazon представила проект еще в 2019 году, и соглашение об отправке спутников в космос продвинула идею ближе к реализации.

Пока все планы только на бумаге, у Starlink от SpaceX уже около 2 тыс. спутников на орбите, которые обслуживают около 250 тыс. клиентов. В дальнейших планах Маска — 12 тыс. спутников на околоземной орбите. В этой связи в 2022 году SpaceX значительно увеличила количество космических запусков.

В настоящее время услугами Starlink активно пользуются и в Украине. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на территории нашей страны уже более 10 тысяч терминалов для подключения, а в конце апреля зарегистрировали представительство SpaceX.

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