Amazon ежегодно теряет четверть прибыли из-за постоянных увольнений работников — Finance.ua

Amazon ежегодно теряет четверть прибыли из-за постоянных увольнений работников Сегодня 03:35 — Фондовый рынок

Amazon ежегодно теряет четверть прибыли из-за постоянных увольнений работников

Amazon ежегодно теряет $8 млрд из-за увольнения работников. При этом сотрудники компании увольняются сами вдвое чаще, чем увольняют их.

Как свидетельствуют результаты внутреннего исследования Amazon, в прошлом году в компании только один из трех новых сотрудников работал дольше 90 дней.

Одной из главных причин такой текучки кадров называют своеобразную политику продвижения в компании. Так, Amazon стремится нанимать на должность руководителей среднего звена выпускников колледжей, не имеющих реального опыта работы, а не повышать сотрудников низших звеньев, сумевших проявить себя. Это негативно сказывается на мотивации работников, долго работавших в компании и надеявшихся, что получат повышение.

Похожая ситуация наблюдается и на других звеньях. Так, в среднем текучка среди почасовых сотрудников составляет 150%, а среди складских сотрудников — более 100%. Такие данные вдвое превышают среднеотраслевые показатели.

Если Amazon никак не решит этот вопрос, компания в ближайшее время может столкнуться с дефицитом рабочей силы в некоторых городах США.

Кроме того, компания теряет и значительную часть своей прибыли из-за этого. Так, в 2021 году чистая прибыль Amazon составила $33,36 млрд, а из-за текучки кадров компания недополучила $8 млрд.

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