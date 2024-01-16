Amazfit презентовала умное кольцо Helio — Finance.ua

Amazfit презентовала умное кольцо Helio Сегодня 03:42 — Технологии&Авто

Amazfit презентовала умное кольцо Helio

Компания Amazfit представила умное кольцо для занятий спортом под названием Helio. Его главное преимущество в том, что оно анализирует состояние пользователя и определяет его текущую физическую форму. В упрощенном виде это выглядит как совет, стоит ли продолжать тренировку или лучше отдохнуть.

Кольцо Helio сделано из титана, оно имеет толщину 2,6 мм и весит 4 грамма. Кольцо устойчиво к ударам, с ним можно плавать и нырять. Встроенной батареи хватает на 5 суток работы. Кольцо отслеживает пульс, уровень стресса и потоотделения, степень насыщения крови кислородом и качество сна.

Для работы с кольцом требуется подключение к мобильному приложению Zepp. Оно сводит собранные данные в единое целое и выдает анализ здоровья, а также прогнозы на будущее. Также кольцо можно объединить с умными часами Amazfit. Часы совместимы не только с продукцией Amazfit, но и со сторонними платформами, такими как Strava, Adidas Running, Komoot, Relive, Google Fit и Apple Health.

В продажу кольца Helio поступят в марте. О цене данных пока нет, но вряд ли она будет высокой, поскольку Amazfit специализируется на бюджетных товарах.

noworries По материалам:

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