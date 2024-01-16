Amazfit презентовала умное кольцо Helio — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazfit презентовала умное кольцо Helio

Технологии&Авто
0
Amazfit презентовала умное кольцо Helio
Amazfit презентовала умное кольцо Helio
Компания Amazfit представила умное кольцо для занятий спортом под названием Helio. Его главное преимущество в том, что оно анализирует состояние пользователя и определяет его текущую физическую форму. В упрощенном виде это выглядит как совет, стоит ли продолжать тренировку или лучше отдохнуть.
Кольцо Helio сделано из титана, оно имеет толщину 2,6 мм и весит 4 грамма. Кольцо устойчиво к ударам, с ним можно плавать и нырять. Встроенной батареи хватает на 5 суток работы. Кольцо отслеживает пульс, уровень стресса и потоотделения, степень насыщения крови кислородом и качество сна.
Amazfit презентовала умное кольцо Helio
Для работы с кольцом требуется подключение к мобильному приложению Zepp. Оно сводит собранные данные в единое целое и выдает анализ здоровья, а также прогнозы на будущее. Также кольцо можно объединить с умными часами Amazfit. Часы совместимы не только с продукцией Amazfit, но и со сторонними платформами, такими как Strava, Adidas Running, Komoot, Relive, Google Fit и Apple Health.
В продажу кольца Helio поступят в марте. О цене данных пока нет, но вряд ли она будет высокой, поскольку Amazfit специализируется на бюджетных товарах.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.