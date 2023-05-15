Alpine представил новый электромобиль с рулем посередине (фото) — Finance.ua

Alpine представил новый электромобиль с рулем посередине (фото) Сегодня 04:48 — Технологии&Авто

Alpine представил новый электромобиль с рулем посередине (фото), Фото: Alpine

Компания Alpine представила впечатляющий концепткар, который появится в 2024 году.

Электрический спортивный хэтчбек Alpine A290_β был создан на основе концепта Renault 5, который представляли в 2021 году. Новинку оснастили четырехугольными фарами вместе с задними вертикальными фонарями, такими как у гоночной версии A470. Автомобиль сделали белого цвета с черным капотом и крышей, красными и синими акцентами, а нижняя часть кузова получила кованые карбоновые поверхности с синими вставками.

Фото: Alpine

Длина электрокара составляет 4,05 метра, ширина — 1,85 метра и высота — 1,48 метра. Автомобиль также имеет большие 20-дюймовые колеса с необычным дизайном с квадратным вырезом в центре.

В автомобиле всего три сиденья. Водитель сидит по центру, чуть впереди пассажиров. Сидения имеют ковшевидную форму и сделаны из углеродного волокна. Также электромобиль получил странный руль, как у гоночных автомобилей LMP2 A470 и F1 A523. Серийная версия будет несколько иной.

Фото: Alpine

Компания не рассказывает о мощности силовой установки, но отмечает, что распределение крутящего момента и задняя многорычажная подвеска станут сильными сторонами A290_β. Также концепт получил более жесткую подвеску, три режима вождения (мокрый, сухой, полный) и четырехпоршневый тормоз Brembo.

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