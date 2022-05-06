Alfa Romeo представила гибридные кроссоверы Tonale (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Alfa Romeo представила гибридные кроссоверы Tonale (фото)

06.05.2022, 02:20Технологии&Авто
7
Итальянская компания Alfa Romeo презентовала первые в истории бренда электрифицированные кроссоверы С-класса Tonale. Новинка будет доступна в четырех вариантах исполнения.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Модель Tonale станет первым шагом на пути электрификации бренда и последующим переходом в течение 5 лет на выпуск исключительно электрической продукции.
Новые версии кроссовера будет предложены с гибридной силовой установкой. Версии Super и Sprint получат в свое распоряжение 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 130 л.с., а для вариантов Ti и Veloce он будет иметь отдачу 160 л.с. Все версии будут комплектоваться новой роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями и встроенным в ее корпус электромотором, который работает под напряжением 48 В. Он обеспечивает дополнительные 15 кВт мощности и 55 Нм крутящего момента.
Alfa Romeo представила гибридные кроссоверы Tonale (фото)
Среди других технических особенностей нового кроссовера — отточенная управляемость, системы рекуперации энергии торможения, векторизации тяги и адаптивная подвеска. Кроме того, каждый экземпляр Tonale будет иметь цифровой NFT-сертификат, инфо-развлекательную систему с возможностью обновления программного обеспечения «по воздуху», поддержкой функции Amazon Alexa. Приборная цифровая панель включает два больших экрана Full TFT. 12,3-дюймовый отвечает за оперативную информацию для водителя, а 10,25 дюймовый — за управление второстепенными функциями и мультимедиа.
Alfa Romeo представила гибридные кроссоверы Tonale (фото)
Версии со 130-сильным мотором способны разгоняться до первой «сотни» за 9,9 с, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. У 160-сильных вариантов спринт 0-100 км/ч занимает 8,8 с, а «максималка» — 210 км/ч. У дилеров новинка появится в ближайшие месяцы, а цены станут известны ближе к началу продаж.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам: Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.