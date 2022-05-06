Alfa Romeo представила гибридные кроссоверы Tonale (фото) — Finance.ua

Alfa Romeo представила гибридные кроссоверы Tonale (фото)

Итальянская компания Alfa Romeo презентовала первые в истории бренда электрифицированные кроссоверы С-класса Tonale. Новинка будет доступна в четырех вариантах исполнения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Модель Tonale станет первым шагом на пути электрификации бренда и последующим переходом в течение 5 лет на выпуск исключительно электрической продукции.

Новые версии кроссовера будет предложены с гибридной силовой установкой. Версии Super и Sprint получат в свое распоряжение 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 130 л.с., а для вариантов Ti и Veloce он будет иметь отдачу 160 л.с. Все версии будут комплектоваться новой роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями и встроенным в ее корпус электромотором, который работает под напряжением 48 В. Он обеспечивает дополнительные 15 кВт мощности и 55 Нм крутящего момента.

Среди других технических особенностей нового кроссовера — отточенная управляемость, системы рекуперации энергии торможения, векторизации тяги и адаптивная подвеска. Кроме того, каждый экземпляр Tonale будет иметь цифровой NFT-сертификат, инфо-развлекательную систему с возможностью обновления программного обеспечения «по воздуху», поддержкой функции Amazon Alexa. Приборная цифровая панель включает два больших экрана Full TFT. 12,3-дюймовый отвечает за оперативную информацию для водителя, а 10,25 дюймовый — за управление второстепенными функциями и мультимедиа.

Версии со 130-сильным мотором способны разгоняться до первой «сотни» за 9,9 с, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. У 160-сильных вариантов спринт 0-100 км/ч занимает 8,8 с, а «максималка» — 210 км/ч. У дилеров новинка появится в ближайшие месяцы, а цены станут известны ближе к началу продаж.

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