Албания ускорит процесс вступления в ЕС с помощью ChatGPT — Finance.ua

Албания ускорит процесс вступления в ЕС с помощью ChatGPT Сегодня 03:35 — Технологии&Авто

Албания ускорит процесс вступления в ЕС с помощью ChatGPT

Правительство Албании будет использовать чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, чтобы перевести тысячи страниц правовых мер и положений ЕС на албанский язык и интегрировать их в существующие юридические структуры.

Соответствующее соглашение было заключено с новым генеральным директором OpenAI Мирой Мурати, сообщает Euractiv

Идея состоит в том, чтобы использовать искусственный интеллект для ускорения большей части бумажной работы, что способствует более быстрому вступлению страны в блок.

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Модель, которую будет использовать правительство Албании, не только переведет документы на албанский язык, но и предоставит детальный обзор того, какие и где именно необходимо внести изменения в местное законодательство, чтобы согласовать его с правилами ЕС. Она также обеспечит анализ влияния всех мер и изменений, обычно требующих много специалистов и времени.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что этот шаг избавит от «армии переводчиков и батальона юристов, которые будут стоить миллионы евро» и ускорит процесс.

Он объяснил, что предложил Мурати такое соглашение в телефонном разговоре.

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В августе правительство Албании объявило, что начнет использовать ChatGPT для создания услуг, которые будут дополнять государственное управление через платформу электронных государственных услуг. Система использует виртуального оператора, который через ChatGPT дает ответы в реальном времени. Ожидается, что он будет запущен в начале 2024 года.

Албанский премьер также отметил, что искусственный интеллект заменит большую часть служб в местном и национальном правительстве, в частности, в сфере государственных закупок, что поможет преодолеть коррупцию.

Албания станет первой страной, которая использует искусственный интеллект для помощи в процессе вступления в ЕС, и в случае успеха она будет иметь большое влияние на этот процесс для других стран-кандидатов.

Справка Finance.ua:

Албания подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, а с 2014 года является страной-кандидатом на вступление в ЕС;

переговоры о вступлении были разблокированы после многих лет задержек, главным образом из-за того, что их прогресс был связан с прогрессом Северной Македонии летом 2022 года.

НВ По материалам:

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