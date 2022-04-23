Альтернатива российским системам для ведения бизнеса: Дубилет призвал украинские ІТ-компании объединиться — Finance.ua

Альтернатива российским системам для ведения бизнеса: Дубилет призвал украинские ІТ-компании объединиться

Сегодня 14:29 — Фондовый рынок

Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет призвал украинские продуктовые ІТ-компании рассмотреть возможность партнерства.

Об этом он написал в facebook

Это необходимо для того, чтобы создать альтернативу российским фронт-системам для ресторанов, гостиниц и других сфер.

В Украине существует серьезная зависимость от российских ІТ-продуктов. Очень многие украинские компании до сих пор работают на 1С. Подавляющее большинство популярных в Украине фронт-систем для ресторанов, отелей и других сферах — также российские.

"Очевидно, что после войны украинский бизнес будет готов наконец спрыгнуть с 1С и других российских продуктов. Мы хотим создать для них достойную и очевидную альтернативу.

Я приглашаю украинские продуктовые компании рассмотреть возможность партнерства. Идея состоит в том, чтобы попытаться в той или иной форме объединиться в единый бизнес. За счет синергии и масштаба ваша доля в этом бизнесе будет стоить больше, чем ваш бизнес в отдельности", — написал он.

Приглашаем продуктовые компании из следующих сфер:

— Автоматизация торговли.

— Рестораны/бары.

— Гостиницы.

— Медицина.

— Ювелиры.

— Спортклубы.

— Салоны красоты.

— Ремонт / Автозапчасти.

Или по функционалу (альтернативы для наиболее популярных модулей 1С):

— Бухгалтерский и налоговый учет, налоговая отчетность.

— Управление запасами и складами.

— Управление финансами.

— Управление производственными ресурсами.

— Управление закупками.

— Управление персоналом и расчет ЗП.

— CRM.

По его словам, если «ваша компания имеет уже действующий продукт или находится в процессе его создания, напишите нам письмо на itfight4ukraine@gmail.com. В письме напишите, пожалуйста, какой продукт вы развиваете, какая у него стадия, кто целевая аудитория, какая команда разработчиков. Мы проведем с вами переговоры о возможном win-win партнерстве. Пора спрыгивать с российского софта».

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