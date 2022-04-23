Альтернатива российским системам для ведения бизнеса: Дубилет призвал украинские ІТ-компании объединиться — Finance.ua
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Альтернатива российским системам для ведения бизнеса: Дубилет призвал украинские ІТ-компании объединиться

Сегодня 14:29Фондовый рынок
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Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет призвал украинские продуктовые ІТ-компании рассмотреть возможность партнерства.
Об этом он написал в facebook.
Это необходимо для того, чтобы создать альтернативу российским фронт-системам для ресторанов, гостиниц и других сфер.
В Украине существует серьезная зависимость от российских ІТ-продуктов. Очень многие украинские компании до сих пор работают на 1С. Подавляющее большинство популярных в Украине фронт-систем для ресторанов, отелей и других сферах — также российские.
"Очевидно, что после войны украинский бизнес будет готов наконец спрыгнуть с 1С и других российских продуктов. Мы хотим создать для них достойную и очевидную альтернативу.
Я приглашаю украинские продуктовые компании рассмотреть возможность партнерства. Идея состоит в том, чтобы попытаться в той или иной форме объединиться в единый бизнес. За счет синергии и масштаба ваша доля в этом бизнесе будет стоить больше, чем ваш бизнес в отдельности", — написал он.
Приглашаем продуктовые компании из следующих сфер:
— Автоматизация торговли.
— Рестораны/бары.
— Гостиницы.
— Медицина.
— Ювелиры.
— Спортклубы.
— Салоны красоты.
— Ремонт / Автозапчасти.
Или по функционалу (альтернативы для наиболее популярных модулей 1С):
— Бухгалтерский и налоговый учет, налоговая отчетность.
— Управление запасами и складами.
— Управление финансами.
— Управление производственными ресурсами.
— Управление закупками.
— Управление персоналом и расчет ЗП.
— CRM.
По его словам, если «ваша компания имеет уже действующий продукт или находится в процессе его создания, напишите нам письмо на itfight4ukraine@gmail.com. В письме напишите, пожалуйста, какой продукт вы развиваете, какая у него стадия, кто целевая аудитория, какая команда разработчиков. Мы проведем с вами переговоры о возможном win-win партнерстве. Пора спрыгивать с российского софта».

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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