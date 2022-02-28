Альфа-Банк Украина отменил комиссию за переводы на карты других банков и повысил лимиты — Finance.ua
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Альфа-Банк Украина отменил комиссию за переводы на карты других банков и повысил лимиты

Сегодня 14:24Кредит&Депозит
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Альфа-Банк Украина отменил комиссию за переводы на карты других банков и повысил лимиты
Альфа-Банк Украина отменил комиссию (1% + 5 гривен) за перевод средств с карты Альфа-Банка Украина на карты других банков. Для того чтобы каждый смог поддержать без переплат родных, волонтеров и ВСУ.
Также увеличены лимиты до 1 миллиона гривен в месяц на перевод средств между клиентами Альфа-Банка Украина в Sense SuperApp. Раньше было 500 тысяч гривен в месяц.
Переводить средства можно по номерам телефона, карты, счета. В то же время лимит на одну операцию — 50 тысяч грн, лимит на переводы в течение суток — 500 тысяч грн.
По материалам: Альфа банк
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