Альфа-банк продал казахстанскую «дочку» — Finance.ua

Альфа-банк продал казахстанскую «дочку»

Сегодня 16:43 — Фондовый рынок

Альфа-банк продал казахстанскую «дочку»

Казахстанский банк ЦентрКредит закрыл сделку по приобретению 100% обыкновенных акций АО ГБ Альфа-банк Казахстан.

Об этом говорится в сообщении банка.

«Покупка находящегося под санкциями банка проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки», — отметил председатель правления ЦентрКредит Галим Хусаинов.

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Сделку ЦентрКредит профинансировал полностью из собственных средств. Работа по ребрендингу Альфа-банка начата.

«На данный момент уже запущена работа по ребрендингу банка. Он станет полностью казахстанским, каким является Банк ЦентрКредит, работающий на рынке более 33 лет», — говорится в заявлении банка.

Весь перечень банковских услуг будет доступен клиентам после завершения процедуры вывода банка из списка санкций SDN (specially designated nationals), в который Альфа-Банк был внесен США 6 апреля.

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