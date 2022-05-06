Альфа-банк продал казахстанскую «дочку» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Альфа-банк продал казахстанскую «дочку»

Сегодня 16:43Фондовый рынок
41
Альфа-банк продал казахстанскую «дочку»Альфа-банк продал казахстанскую «дочку»
Казахстанский банк ЦентрКредит закрыл сделку по приобретению 100% обыкновенных акций АО ГБ Альфа-банк Казахстан.
Об этом говорится в сообщении банка.
«Покупка находящегося под санкциями банка проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки», — отметил председатель правления ЦентрКредит Галим Хусаинов.
Читайте также
Сделку ЦентрКредит профинансировал полностью из собственных средств. Работа по ребрендингу Альфа-банка начата.
«На данный момент уже запущена работа по ребрендингу банка. Он станет полностью казахстанским, каким является Банк ЦентрКредит, работающий на рынке более 33 лет», — говорится в заявлении банка.
Весь перечень банковских услуг будет доступен клиентам после завершения процедуры вывода банка из списка санкций SDN (specially designated nationals), в который Альфа-Банк был внесен США 6 апреля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.