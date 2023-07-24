Активы оккупированной рф ЗАЭС оцениваются примерно в $30−40 млрд — глава Минэнерго — Finance.ua
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Активы оккупированной рф ЗАЭС оцениваются примерно в $30−40 млрд — глава Минэнерго

Фондовый рынок
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Объем активов временно оккупированной российскими агрессорами Запорожской атомной станции оценивается примерно в $30−40 млрд, поэтому нанесенный войной ущерб энергетике, определенный ПРООН и Всемирным банком примерно в $11 млрд, достаточно условный, считает министр энергетики Герман Галущенко.
«Это достаточно условная цифра. Она не учитывает временно оккупированных мощностей. Например, как считать ЗАЭС? Мы не считаем, что она уничтожена. Мы считаем, что этот актив есть, но фактически его нет в энергосистеме. То есть, если считать только стоимость одной ЗАЭС, то это примерно $30−40 млрд», — сказал он в эфире национального телекомпании.
При этом министр отметил, что оценить сам объем разрушений на станции сложно, поскольку у Украины нет физического доступа к ней.
Как сообщалось, по результатам новой комплексной общей оценки Программы развития ООН (ПРООН) и Всемирного банка, обнародованной в апреле 2023 года, ущерб, нанесенный войной электроэнергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины, превышает $10 млрд, что в пять раз больше, чем в июне прошлого года. Наибольшая доля ущерба приходится на электроэнергетический сектор — почти $6,5 млрд. В частности, нанесенный атомным электростанциям ущерб достиг почти $0,77 млрд.
В то же время неотложные потребности Украины для аварийного ремонта критически важных объектов инфраструктуры ПРООН и ВБ определяют более чем в $1,2 млрд.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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