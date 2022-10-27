Акциями одной из самых мощных соцсетей в мире ненадолго перестанут торговать — Finance.ua

Акциями одной из самых мощных соцсетей в мире ненадолго перестанут торговать
Похоже, что скоро мир узнает, приобретет ли скандальный Илон Маск одну из самых мощных социальных сетей — Twitter. В этой связи торги акциями компании в пятницу, 28 октября , приостановят.
Об этом пишет Reuters.
Речь идет о торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже. Дело в том, что именно на этот день был назначен крайний срок для закрытия сделки с Twitter на 44 миллиарда долларов.
Потенциальное завершение эпопеи с Маском и Twitter
В среду, 26 октября, Илон Маск посетил штаб-квартирку американской компании в Сан-Франциско и намекнул, что теперь он главный босс. Миллиардер также обновил описание своего профиля на «Chief Twit».
К слову, решение Маска о возвращении к идее с приобретением социальной сети явилось серьезным вызовом для крупных банков. Из-за понижения аппетитов к риску и им будет трудно дальше работать с этими активами.
Стоимость акций Twitter за год
Инвесторы в акционерный капитал получили финансовые документы от юристов Илона Маска. В этот список входят следующие компании:
- Sequoia Capital,
- Binance,
- Qatar Investment Authority,
- другие.
Подписание этого соглашения будет означать конец судебному иску от Twitter. Компания и инвесторы теперь ожидают, что социальная сеть будет продана за 54,20 доллара за акцию.
Добавим немного больше интересных цифр по теме:
- активы Twitter торгуются на рынке по цене на уровне 53,35 доллара за штуку, согласно данным Yahoo! Finance;
- с начала торгов акции подорожали более чем на 1%;
- рыночная капитализация компании составляет 40,8 млрд долларов США;
- издание Forbes оценивает капитал Илона Маска в 221,2 миллиарда долларов;
- по версии Bloomberg , бизнесмен владеет состоянием в размере 211 миллиардов долларов.
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