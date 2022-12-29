Акция от Таскомбанка и Visa: лови кэшбек и шанс выиграть сертификат на 50 000 грн — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Акция от Таскомбанка и Visa: лови кэшбек и шанс выиграть сертификат на 50 000 грн Сегодня 13:27 — Финтех и Карты

Акция от Таскомбанка и Visa: лови кэшбек и шанс выиграть сертификат на 50 000 грн

Таскомбанк и Visa начали акцию с возможностью получить дополнительный кэшбек или выиграть главный приз — подарочный сертификат на 50 тысяч гривен.

В акции могут принять участие все действующие и новые владельцы активных физических и виртуальных дебетовых карт платежной системы Visa от Таскомбанка.

Для участия в акции необходимо:

Иметь или активировать новую физическую или виртуальную карту Visa от Таскомбанка

В течение одного акционного месяца оплатить этой картой покупку товаров или услуг на общую сумму от 3 тысяч гривен (в том числе в сети Интернет или с помощью Apple Pay и Google Pay)

Первые триста клиентов, которые в течение акционного месяца выполнят условия акции, получат гарантированный кэшбек — 300 грн на свою карту.

Кроме того, все участники, выполнившие условия, автоматически принимают участие в розыгрыше главного приза — универсального подарочного сертификата на 50 тысяч гривен, который можно использовать для оплаты товаров и услуг по всей Украине.

Главного победителя определят методом случайной выборки с помощью сервиса random.org. У одного участника будет столько шансов, сколько раз он выполнит условия участия, приобретя товары и услуги на общую сумму от 3 тысяч гривен (но максимум десять раз). Следовательно, чем больше оплат картой Visa от Таскомбанка — тем больше возможностей получить главный приз!

Акция проходит с 26 декабря 2022 года по 26 апреля 2023 года включительно. Разделение на акционные месяцы:

первый с 26 декабря 2022 года по 25 января 2023 года

второй с 26 января по 25 февраля 2023 года

третий с 26 февраля по 25 марта 2023 года

четвертый с 26 марта по 26 апреля 2023 года

Таскомбанк — активно развивающийся универсальный украинский банк. Он основан в 1989 году и является одним из наиболее опытных коммерческих банков Украины. В 2004 году присоединился к Группе «ТАС», ныне являющейся одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Занимает 4 место среди банков с украинским частным капиталом по размеру активов и входит в список 20 крупнейших банков страны. Таскомбанк среди системно важных банков, а также является банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, осуществляя выплаты гарантированных сумм вкладов клиентам банков, которые выводятся с рынка.

Таскомбанк По материалам:

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