Акция от Таскомбанка и Visa: лови кэшбек и шанс выиграть сертификат на 50 000 грн — Finance.ua
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Акция от Таскомбанка и Visa: лови кэшбек и шанс выиграть сертификат на 50 000 грн

Финтех и Карты
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Акция от Таскомбанка и Visa: лови кэшбек и шанс выиграть сертификат на 50 000 грн
Акция от Таскомбанка и Visa: лови кэшбек и шанс выиграть сертификат на 50 000 грн
Таскомбанк и Visa начали акцию с возможностью получить дополнительный кэшбек или выиграть главный приз — подарочный сертификат на 50 тысяч гривен.
В акции могут принять участие все действующие и новые владельцы активных физических и виртуальных дебетовых карт платежной системы Visa от Таскомбанка.
Для участия в акции необходимо:
  • Иметь или активировать новую физическую или виртуальную карту Visa от Таскомбанка
  • В течение одного акционного месяца оплатить этой картой покупку товаров или услуг на общую сумму от 3 тысяч гривен (в том числе в сети Интернет или с помощью Apple Pay и Google Pay)
Первые триста клиентов, которые в течение акционного месяца выполнят условия акции, получат гарантированный кэшбек — 300 грн на свою карту.
Кроме того, все участники, выполнившие условия, автоматически принимают участие в розыгрыше главного приза — универсального подарочного сертификата на 50 тысяч гривен, который можно использовать для оплаты товаров и услуг по всей Украине.
Главного победителя определят методом случайной выборки с помощью сервиса random.org. У одного участника будет столько шансов, сколько раз он выполнит условия участия, приобретя товары и услуги на общую сумму от 3 тысяч гривен (но максимум десять раз). Следовательно, чем больше оплат картой Visa от Таскомбанка — тем больше возможностей получить главный приз!
Акция проходит с 26 декабря 2022 года по 26 апреля 2023 года включительно. Разделение на акционные месяцы:
  • первый с 26 декабря 2022 года по 25 января 2023 года
  • второй с 26 января по 25 февраля 2023 года
  • третий с 26 февраля по 25 марта 2023 года
  • четвертый с 26 марта по 26 апреля 2023 года
Подробные условия акции «Лови кэшбек и шанс выиграть сертификат на 50 000 грн»
Таскомбанк — активно развивающийся универсальный украинский банк. Он основан в 1989 году и является одним из наиболее опытных коммерческих банков Украины. В 2004 году присоединился к Группе «ТАС», ныне являющейся одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Занимает 4 место среди банков с украинским частным капиталом по размеру активов и входит в список 20 крупнейших банков страны. Таскомбанк среди системно важных банков, а также является банком-агентом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, осуществляя выплаты гарантированных сумм вкладов клиентам банков, которые выводятся с рынка.
По материалам:
Таскомбанк
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