Акции Twitter выросли на 4% на новостях о переговорах совета директоров с Маском — Finance.ua

Акции Twitter выросли на 4% на новостях о переговорах совета директоров с Маском

Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Акции Twitter выросли на 4% на новостях о переговорах совета директоров с Маском

Акции Twitter выросли более чем на 4% на предрыночных торгах в понедельник, после того как ряд СМИ сообщили, что Маск и Совет директоров близки к заключению соглашения по приобретению компании, пишет CNBC.

Bloomberg News и Reuters сообщили, что соглашение может быть заключено уже 25 апреля. Пока неясно, как будет выглядеть окончательное соглашение, и Reuters утверждает, что переговоры могут провалиться.

Twitter пытается, пока что тщетно, обеспечить себе возможность рассматривать и другие предложения после того, как стороны придут к согласию, сообщает издание. В Reuters добавляют, что компания все еще может согласиться на другие предложения, если они будут включать компенсации Маску.

В 15:10 по киевскому времени акции компании достигли $51,59 за штуку на предрыночных торгах. К закрытию торгов 22 апреля они стоили $48,93 за штуку. Маск предлагает выкупить их за $54,2.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что руководители Twitter пересмотрели свое отношение к предложению Маска, после того как миллиардер раскрыл, что уже подготовил $46,5 млрд для финансирования потенциального соглашения.

По их данным, совет директоров соцсети встретился в воскресенье, чтобы обсудить его предложение. Источник подчеркнул, что совет рассматривает другие предложения и надеется предоставить обновленную информацию до 28 апреля, когда она должна презентовать свою финансовую отчетность.

Илон Маск заявил о своем намерении выкупить акции Twitter 14 апреля. Миллиардер объяснил, что хочет вывести компанию с биржи, ведь «в своем нынешнем состоянии она не может служить свободе слова».

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