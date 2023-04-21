Акции Tesla упали почти на 10% — Finance.ua

Акции Tesla упали почти на 10% Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Акции Tesla упали почти на 10%

Акции компании Tesla 20 апреля упали на 9,78% — до $162,93 за акцию — после появления неутешительной финансовой отчетности за I квартал 2023 года.

Валовая рентабельность Tesla в I квартале составила 19,3%, хотя еще год назад достигала 29,1%, а в IV квартале компания обещала рентабельность в 2023 году не ниже 20%.

Падение рентабельности произошло на фоне уже шестого снижения цен на электрокары, чтобы стимулировать спрос: компания продает меньше автомобилей, чем успевает производить.

Операционная прибыль Tesla снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2,7 млрд в первом квартале, в результате чего операционная маржа составила 11,4%. Компания отметила, что на операционную прибыль повлиял, среди прочего, рост поставок транспортных средств, снижение ASP по сравнению с прошлым годом, более высокие затраты на сырье, товары, логистику и гарантии, рост стоимости производства 4680 элементов, а также более низкий кредитный доход.

Чистая прибыль составила $2,51 млрд, что на 24% меньше, чем в прошлом. Прибыль по GAAP составила $0,73, что примерно на 23% меньше по сравнению с первым кварталом 2022 года. Прибыль на акцию в $0,85 совпала с ожиданиями.

Доход Tesla составил $23,33 млрд, что несколько превысило $23,21 млрд, ожидаемых аналитиками Refinitiv. Выручка от автомобильной промышленности, основного сегмента бизнеса Tesla, составила $19,96 млрд.

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В общем доход вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $23,3 млрд. На это повлиял рост объемов поставок автомобилей, снижение ASP по сравнению с прошлым годом и негативное влияние валютных курсов в размере $0,88 млрд.

Однако свободный денежный поток в размере 441 миллиона долларов США упал на 80% по сравнению с прошлым годом.

В первом квартале кроссовер Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в Европе. Этот автомобиль также был самым продаваемым транспортным средством в США в течение квартала, по крайней мере, за исключением пикапов.

Фінансовий клуб По материалам:

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