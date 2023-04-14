Airbus возвращает рыночную стоимость в 100 миллиардов евро, которая в последний раз была еще до пандемии — Finance.ua

Airbus возвращает рыночную стоимость в 100 миллиардов евро, которая в последний раз была еще до пандемии Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Airbus возвращает рыночную стоимость в 100 миллиардов евро, которая в последний раз была еще до пандемии

Аэрокосмическая компания Airbus вернула рыночную стоимость в 100 млрд евро, поскольку стремительное возобновление авиаперелетов увеличивает портфель заказов авиапроизводителя.

Об этом сообщает Bloomberg.

В последний раз рыночная капитализация французской компании превышала данную сумму в начале 2020 года.

После начала пандемии коронавируса акции подверглись беспрецедентному падению, поскольку ограничения на путешествия и карантинные ограничения заставили авиакомпании покинуть самолеты на земле, а Airbus — сократить объемы производства.

Хотя Airbus прогнозировал более высокие объемы поставок на этот год, дефицит деталей заставил замедлить амбициозное наращивание производства своего наиболее продаваемого семейства самолетов A320.

В этом году компания ожидает, что скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов будет составлять 6 млрд евро по сравнению с 5,6 млрд евро в 2022 году.

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