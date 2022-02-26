Airbus начнёт тестовые полёты водородной версии авиалайнера A380 в 2026 году — Finance.ua

Airbus начнёт тестовые полёты водородной версии авиалайнера A380 в 2026 году

Airbus начнёт тестовые полёты водородной версии авиалайнера A380 в 2026 году, mrminibike

Европейская Airbus намерена через несколько лет начать тестирование водородных двигателей на своём крупнейшем пассажирском лайнере — A380. Для реализации этого проекта производитель организовал сотрудничество с выпускающей такие двигатели компанией CFM International — совместным предприятием GE и французской Safran.

В Airbus заявили, что уже к 2026 году намерены начать испытания водородных двигателей на модели A380, компания рассчитывает на внедрение топлива с низким уровнем выбросов в бизнесе коммерческих авиаперевозок.

Тестовый самолёт, разрабатываемый при сотрудничестве с CFM International, будет использовать модифицированную версию уже применяемого в коммерческой авиации авиадвигателя. Такой вариант будет способен использовать водород, сгорающий с более высокими температурами, чем обычное топливо. Тестовые полёты, как ожидается, начнутся уже в 2026 году.

Производители авиалайнеров и авиалинии давно пытаются снизить загрязнения атмосферы при воздушных перевозках. На них сегодня приходится более 2% всех углеродных выбросов.

По данным Airbus, компания рассчитывает начать коммерческое использование самолётов на водородных двигателях уже в 2035 году. Конкурирующая Boeing уделяет больше внимания т. н. «устойчивым» видам топлива, на которые сегодня приходится менее 1 % от всех видов авиационного горючего и которые значительно дороже обычного. В прошлом июне компания заявила, что не рассчитывает на применение больших водородных авиалайнеров до 2050 года.

Одной из главных проблем при использовании водорода является необходимость использования дополнительного оборудования для его хранения, что увеличит вес лайнера, а также снизит полезную грузоподъёмность и допустимое число пассажиров. По словам управляющего директора консалтинговой компании Aerodynamic Advisory Ричарда Абулафиа (Richard Aboulafia), «водород — это то, что происходит, когда инженеры и экономисты не общаются друг с другом».

В Airbus заявили, что выбрали для тестов модель A380, поскольку у крупного пассажирского самолёта имеется достаточно места для размещения баков с жидким водородом и другого оборудования.

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