Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели — Finance.ua
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Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели

Сегодня 15:34Фондовый рынок
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Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели

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Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели — Москва — Дели.
Об этом сообщило посольство россии в Индии.
«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — говорится в сообщении.
В посольстве россии заявляют, что пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, вернут деньги в полном объеме.
Air India выполняла полеты в Москву дважды в неделю.
Посольство россии заявляет, что сохраняется возможность воспользоваться транзитными авиаперелетами из Индии в россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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