Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели — Finance.ua

Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели

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Air India прекратила продажу билетов на рейсы между Москвой и Дели

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Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов по направлению Дели — Москва — Дели.

Об этом сообщило посольство россии в Индии.

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределенными», — говорится в сообщении.

В посольстве россии заявляют, что пассажирам, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, вернут деньги в полном объеме.

Air India выполняла полеты в Москву дважды в неделю.

Посольство россии заявляет, что сохраняется возможность воспользоваться транзитными авиаперелетами из Индии в россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие направления.

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