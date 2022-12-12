Air India планирует подписать соглашение о заказе 500 самолетов — Finance.ua
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Air India планирует подписать соглашение о заказе 500 самолетов

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Индийская авиакомпания «Air India» близка к заключению соглашения по заказу 500 реактивных лайнеров стоимостью в десятки миллиардов долларов как от Airbus, так и от Boeing.
Об этом сообщает Reuters.
Заказы включают до 400 узкофюзеляжных реактивных самолетов и более 100 широкофюзеляжных, включая десятки Airbus A350 и Boeing 787 и 777. По оценкам, такое соглашение может превысить 100 млрд долларов, затмив общий заказ на 460 самолетов Airbus.
Это соглашение предоставляет Tata Group, владеющей Air India, флот из 218 самолетов, закрепляя его как крупнейшего международного перевозчика страны и второго по величине на внутреннем рынке после лидера IndiGo
Air India также хочет получить большую часть региональных международных перевозок и внутреннего рынка, ведя борьбу на обоих фронтах с IndiGo.
Поставленные по меньшей мере в течение десяти лет 500 реактивных самолетов заменят и расширят флот на быстрорастущем мировом рынке авиакомпаний, способствуя достижению цели премьер-министра Нарендры Моди увеличить экономику до 5 триллионов долларов.
Однако эксперты предупреждают, что многие препятствия стоят на пути амбиций Air India по восстановлению сильных позиций в мире, включая слабую внутреннюю инфраструктуру, нехватку пилотов и угрозу жесткой конкуренции с признанными перевозчиками Персидского залива и другими.
По материалам:
Економічна Правда
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