Ахметов потерял 84% металлургических активов в Украине — Finance.ua

Ахметов потерял 84% металлургических активов в Украине

Сегодня 07:05 — Фондовый рынок

Ахметов потерял 84% металлургических активов в Украине

Ринат Ахметов потерял 2/3 своего металлургического бизнеса. Все из-за обстрелов и блокады Мариуполя российскими захватническими войсками, ведь именно там находятся два крупнейших завода металлургического холдинга «Метинвест» — ММК имени Ильича и «Азовсталь».

Об этом идет речь в материале Forbes Ukraine.

Степень повреждений ММК имени Ильича неизвестна, а бомбардировки «Азовстали» продолжаются до сих пор. Вместе эти два предприятия в 2021 году произвели 8,6 млн т стали, или 90% всей стали группы, по данным компании. В целом металлургический сектор обеспечивал около 80% доходов «Метинвеста».

В преддверии российского вторжения Forbes оценивал «Метинвест» в $11,4 млрд. Текущая оценка почти в четыре раза ниже, пишет издание. Однако она позволяет Метинвесту оставаться самой дорогой частной компанией страны.

Инфографика: Forbes

Метинвест рассматривает возможность возобновить производство на поврежденных активах в Мариуполе после завершения боевых действий, сообщили в компании.

Напомним, украинские миллиардеры теряют свои позиции в рейтинге Forbes. За год их суммарное состояние сократилось с $18,9 млрд до $11,9 млрд.

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