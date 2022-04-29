Ахметов оценил мариупольские комбинаты в $10 млрд и потребует от рф возмещения — Finance.ua

Ахметов оценил мариупольские комбинаты в $10 млрд и потребует от рф возмещения

Сегодня 18:31 — Фондовый рынок

Довоенная капитализация металлургических комбинатов Азовсталь и ММК им. Ильича, управляемых Группой Метинвест, составляла не менее 10 миллиардов долларов, сообщил Ринат Ахметов, мажоритарный акционер группы в интервью изданию Le Temps.

«Мы готовим судебные иски, чтобы требовать от россии возмещения всех убытков, причиненных нашим компаниям», — сказал он.

Бизнесмен отметил, что действия российской армии в Мариуполе вызвали «трагедию и беду, которую нельзя простить».

В то же время Ахметов выразил уверенность в том, что Мариуполь всегда будет украинским городом.

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«Я верю, что наши бойцы смогут отстоять город и мариупольцы будут эвакуированы. Я также верю, что российские солдаты понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе», — сказал он.

Он также считает возможным возобновить деятельность заводов, которые сейчас подвержены ракетным ударам, после того как город освободят от оккупантов.

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