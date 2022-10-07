АГУ просит Кабмин вернуть возможность передавать финансовую помощь между общинами, — Кличко — Finance.ua
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АГУ просит Кабмин вернуть возможность передавать финансовую помощь между общинами, — Кличко

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Ассоциация городов Украины обратилась к правительству с просьбой отменить нормы постановления, которым было остановлено перечисление средств на восстановление пострадавших территорий между общинами. Кабмин обязал общины согласовывать свои решения о предоставлении финансовой помощи другим общинам с Министерством финансов.
Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).
«Требование обязательного согласования Министерством финансов Украины перечисления средств между местными бюджетами нарушает принципы самостоятельности местного самоуправления, снижает оперативность принятия решений, останавливает восстановление и подготовку к зиме разрушенных агрессором общин», — сказал глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко во время заседания правления ассоциации.
Члены правления АГУ также обратили внимание на то, что во время действия военного положения передача средств между местными бюджетами обеспечила оперативное финансирование мер по восстановлению критической инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии, социальной поддержки граждан на освобожденных территориях.
«С помощью этого инструмента общины западных регионов активно помогают общинам, пострадавшим от полномасштабного вторжения российского агрессора», — добавляют в ассоциации.
Главы общин также подчеркнули, что передача средств также используется для финансирования льготной перевозки граждан, предоставления медицинских услуг гражданам в больницах, ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах теплоснабжения, которые находятся на обслуживании в областных коммунальных предприятиях, строительстве, содержании и обслуживании дорог между населенными пунктами.
В АГУ отметили, что целевое использование средств находится под строгим контролем Государственной казначейской службы Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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