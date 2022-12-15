Агросектор в этом году может понести до $9,8 миллиарда убытков из-за проблем с логистикой - эксперт — Finance.ua
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Агросектор в этом году может понести до $9,8 миллиарда убытков из-за проблем с логистикой - эксперт

Аграрный рынок
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Агросектор в этом году может понести до $9,8 миллиарда убытков из-за проблем с логистикой - эксперт
Агросектор в этом году может понести до $9,8 миллиарда убытков из-за проблем с логистикой - эксперт
В 2022 году украинский аграрный сектор из-за проблем с логистикой может понести 9,3-9,8 млрд долл. США убытков, что составляет почти суммарную прибыль аграрных предприятий за 2020 и 2021 годы.
Об этом рассказал заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра «Институт аграрной экономики», д.э.н. Александр Захарчук, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу института.
Отмечается, что в этом году отечественный аграрный сектор может потерять: на блокировании морских портов и изменении логистики экспортных перевозок 7,5-8 млрд долл. США, на стоимости непроданного прошлогоднего зерна — 0,5 млрд. долл. США, а также стоимости уничтоженных или захваченных оккупантами складских помещений элеваторов — еще дополнительно 1,3 млрд долл. США.
По словам Захарчука, с начала блокады портов стоимость логистики в структуре экспорта выросла в 5-7 раз и достигла показателя 180 долл. США на тонну зерна.
Учитывая такую стоимость логистики, производители зерна вынуждены продавать товар ниже себестоимости. По средним расчетам стоимость тонны пшеницы в поле снизилась до 100-120 долл. США/т при себестоимости производства не менее 120-150 долл. США/т.
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Захарчук отметил, что сейчас для сельского хозяйства наиболее остро стоит проблема железнодорожных тарифов на перевозку урожая и стоимости его хранения.
В январе-феврале 2022 года тарифы на перевозку зерновых грузов железнодорожным транспортом в Украине выросли на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Дальнейший рост стоимости железнодорожной логистики — увеличение тарифов для зерновых грузов с 29 июня 2022 года еще на 70% — привело к дополнительным расходам аграриев, которые оцениваются в 120 млн долл. США в год.
При этом, поскольку в 2022 году планируется собрать не менее 50 млн т урожая зерновых и 15 млн т масличных с учетом переходных запасов, ожидается дефицит элеваторных мощностей не менее 15-20 млн т. Это может также привести к значительным потерям из-за отсутствия соответствующих условий для хранение урожая.
По материалам:
borgexpert
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