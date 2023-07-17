Агропромышленный комплекс во Львовской области выставили на торги 28 июля — Finance.ua

Агропромышленный комплекс во Львовской области выставили на торги 28 июля Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

На аукцион выставили нежилое здание общей площадью 7278,8 кв. и земельный участок кадастровый номер 4 620 981 000:15:000:0018, пл. 1,2826 га., по адресу: Львовская обл., Городоцский р. (Львовский р.), с. Братковичи, ул. Садовая, 36а.

Об этом Mind стало известно из данных на сайте ГП «СЕТАМ»

14.07.2023 свидетельство НДС предприятия аннулировано. По данным YouControl , недвижимость в с. Братковичи Львовской обл., по ул. Садовая, 36 г принадлежит ООО «АПК ЗАХИД». По состоянию насвидетельство НДС предприятия аннулировано.

Техническое состояние здания — удовлетворительное, внутреннее убранство помещения частично в хорошем, удовлетворительном и неудовлетворительном технических состояниях.

Нежилое здание принадлежит должнику на основании свидетельства о праве собственности, серия и номер: САС № 355 081, выданное 23.07.2009, издатель: Братковицкий сельский совет; свидетельство о праве собственности, серия и номер: САС № 355 082, выдано 23.07.2009, выдал: Братковицкий сельский совет; сертификат ГАСИ, серия и номер: ЛВ1 812, выданный 31.12.2010, выдал: Департамент ГАСИ

Земельный участок 4 620 981 000:15:000:0018, для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности, для обслуживания зданий и сооружений; категория земель: земли индустрии, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения.

Земельный участок застроен, загорожен и частично замощен. Участок имеет сложную форму. Перепад высот на земельном участке незначительный. Подъезд к земельному участку по асфальтированной дороге.

Земельный участок принадлежит должнику на основании государственного акта на право собственности на земельный участок, серия и номер: ЯЛ № 273 484, выдано 11.11.2010, выдал: Управление Госкомзема в Городокском районе Львовской области; Заявление, серия RRP-4HK6J8C6A и номер: 170, выдано 23.02.2018, выдал: Стоцко Т.Л., частный нотариус Львовского городского нотариального округа.

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