Агрохолдинг Бахматюка готовит иск к правительству рф на $1,2 млрд — Finance.ua
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Агрохолдинг Бахматюка готовит иск к правительству рф на $1,2 млрд

Аграрный рынок
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Агрохолдинг UkrLandFarming миллиардера Олега Бахматюка готовит против правительства россии иск на сумму в 1-1,2 млрд долларов за потерянные в результате войны активы.
Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.
По его словам, с начала полномасштабной войны холдинг потерял 160 тысяч гектаров земли. Эти площади находятся в оккупации и в серой зоне, где ведутся военные действия: в Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской, части Запорожской и Харьковской областей.
«На юге мы потеряли огромное управление на 140 тысяч гектаров. Там было техники на 80-100 миллионов долларов, минудобрений и семян еще на 90 миллионов долларов. По нашим данным, все это разграблено, вся техника вывезена», — рассказывает Бахматюк.
Кроме того, в зоне оккупации потеряны птицефабрики «Чернобаевка» и «Чернобаевка новая», где умерли 4,5 миллиона птиц.
Разбомблена также птицефабрика «Ареал-Снигиревка» в Николаевской области, производство в Николаеве, Волновахе и Бахмуте остановлено, Донецкая птицефабрика остановлена. «Разбомбленая Киевская птицефабрика, повреждена Макаровская — они тоже не работают», — объясняет миллиардер.
В результате входящий в структуру UkrLandFarming «Авангард» упал на 60% от довоенного объема производства яиц. В натуральном виде спад производства составляет около 100 миллионов штук яиц в месяц.
«Мы готовим совокупный иск к правительству рф на 1-1,2 миллиарда долларов по потерям группы. Наибольшие убытки — это Чернобаевская птицефабрика, где только прямые затраты на ее строительство достигли 400 миллионов долларов», — заявил Бахматюк. Также в эту оценку входит потерянная техника и земли на оккупированной территории.
По материалам:
Економічна Правда
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