Агрохолдинг Бахматюка готовит иск к правительству рф на $1,2 млрд — Finance.ua

Агрохолдинг Бахматюка готовит иск к правительству рф на $1,2 млрд Сегодня 16:12 — Аграрный рынок

Агрохолдинг UkrLandFarming миллиардера Олега Бахматюка готовит против правительства россии иск на сумму в 1-1,2 млрд долларов за потерянные в результате войны активы.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

По его словам, с начала полномасштабной войны холдинг потерял 160 тысяч гектаров земли. Эти площади находятся в оккупации и в серой зоне, где ведутся военные действия: в Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской, части Запорожской и Харьковской областей.

«На юге мы потеряли огромное управление на 140 тысяч гектаров. Там было техники на 80-100 миллионов долларов, минудобрений и семян еще на 90 миллионов долларов. По нашим данным, все это разграблено, вся техника вывезена», — рассказывает Бахматюк.

Кроме того, в зоне оккупации потеряны птицефабрики «Чернобаевка» и «Чернобаевка новая», где умерли 4,5 миллиона птиц.

Разбомблена также птицефабрика «Ареал-Снигиревка» в Николаевской области, производство в Николаеве, Волновахе и Бахмуте остановлено, Донецкая птицефабрика остановлена. «Разбомбленая Киевская птицефабрика, повреждена Макаровская — они тоже не работают», — объясняет миллиардер.

В результате входящий в структуру UkrLandFarming «Авангард» упал на 60% от довоенного объема производства яиц. В натуральном виде спад производства составляет около 100 миллионов штук яиц в месяц.

«Мы готовим совокупный иск к правительству рф на 1-1,2 миллиарда долларов по потерям группы. Наибольшие убытки — это Чернобаевская птицефабрика, где только прямые затраты на ее строительство достигли 400 миллионов долларов», — заявил Бахматюк. Также в эту оценку входит потерянная техника и земли на оккупированной территории.

Економічна Правда По материалам:

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