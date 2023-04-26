Аграрным предприятиям существенно смягчили условия для бронирования работников — Finance.ua

Аграрным предприятиям существенно смягчили условия для бронирования работников
Минагрополитики расширило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, расширены критерии площади обрабатываемых угодий (не менее 500 га вместо 1000 га) и среднего количества застрахованных лиц-работников (не менее 20 человек вместо 50).
Также дополнены новыми кодами классификации виды экономической деятельности (КВЭД), а именно:
- 21.20 Производство фармацевтических препаратов и материалов (относительно ветеринарных препаратов);
- 46.14 Деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами;
- 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, переработки табака.
Приказом Минагрополитики от 21.02.2023 № 223 утверждены Критерии по определению предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.
Чтобы получить статус критически важного предприятия в области сельского хозяйства, необходимо удовлетворять трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 76.
После получения статуса критически важного предприятия, учреждения или организации подается заявка на бронирование военнообязанных работников, как указано в разделе «Куда подавать заявку на бронирование».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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