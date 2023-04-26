Аграрным предприятиям существенно смягчили условия для бронирования работников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аграрным предприятиям существенно смягчили условия для бронирования работников

Казна и Политика
63
Аграрным предприятиям существенно смягчили условия для бронирования работников
Аграрным предприятиям существенно смягчили условия для бронирования работников
Минагрополитики расширило критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В частности, расширены критерии площади обрабатываемых угодий (не менее 500 га вместо 1000 га) и среднего количества застрахованных лиц-работников (не менее 20 человек вместо 50).
Читайте также
Также дополнены новыми кодами классификации виды экономической деятельности (КВЭД), а именно:
  • 21.20 Производство фармацевтических препаратов и материалов (относительно ветеринарных препаратов);
  • 46.14 Деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами;
  • 28.93 Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов и напитков, переработки табака.
Приказом Минагрополитики от 21.02.2023 № 223 утверждены Критерии по определению предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для национальной экономики в области сельского хозяйства в особый период.
Место для вашей рекламы
Чтобы получить статус критически важного предприятия в области сельского хозяйства, необходимо удовлетворять трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 76.
После получения статуса критически важного предприятия, учреждения или организации подается заявка на бронирование военнообязанных работников, как указано в разделе «Куда подавать заявку на бронирование».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.