Аграрии собрали 6,5 млн тонн зерновых — Finance.ua

Аграрии собрали 6,5 млн тонн зерновых Сегодня 06:13 — Аграрный рынок

Сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 22 июля собрали 6,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 2,1 млн га (18%).

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Жатва в Украине продолжается и набирает обороты, Днепропетровская Николаевская и Одесские области каждая собрали уже более миллиона тонн зерна нового урожая. Гороха обмолочено более 59% площадей, а рапса — треть», — говорится в сообщении.

По оперативным данным из областей, пшеницы намолочено 3,8 млн тонн с площади 1,2 млн га, ячменя собрано 2,5 млн тонн с площади 811,4 тыс. га, гороха — 126,8 тыс. тонн с площади 75 тыс. га.

Кроме того, аграрии всех областей проводят уборку озимого рапса, обмолоченного на площади 400 тыс. га (33%), намолочено 896,4 тыс. тонн семян при урожайности 22,4 ц/га.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) повысила прогноз урожая зерновых и масличных в текущем году на 4,4%, или на 2,9 млн тонн, до 69,4 млн тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует снижение урожая зерновых и масличных на 38,7%, или на 41 млн тонн, до 65 млн тонн в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Аграрии собрали в 2021 году 106 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что является самым большим показателем за всю историю независимой Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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