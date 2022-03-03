Аграрии Ровенской области отправили в Киев шесть вагонов пшеницы — Finance.ua
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Аграрии Ровенской области отправили в Киев шесть вагонов пшеницы

Сегодня 20:33Аграрный рынок
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Аграрии Ровенской области отправили в Киев 6 вагонов зерна пшеницы. Все для того, чтобы обеспечить хлебом украинских военных и жителей столицы.
Об этом сообщает Ровенская ОГА.
Агропредприятия Ровенской области скооперировались и отправили в столицу шесть вагонов с пшеницей, используемой для выпечки хлебобулочных изделий. Хлеб будет направлен военным, а также жителям столицы. Кроме того, во всем Ровенском регионе на максимальные мощности переведено производство муки, хлеба, молочных и мясных продуктов.
Напомним, с начала вторжения России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: РБК-Україна
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