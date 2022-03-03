Аграрии Ровенской области отправили в Киев шесть вагонов пшеницы — Finance.ua

Аграрии Ровенской области отправили в Киев 6 вагонов зерна пшеницы. Все для того, чтобы обеспечить хлебом украинских военных и жителей столицы.
Об этом сообщает Ровенская ОГА.
Агропредприятия Ровенской области скооперировались и отправили в столицу шесть вагонов с пшеницей, используемой для выпечки хлебобулочных изделий. Хлеб будет направлен военным, а также жителям столицы. Кроме того, во всем Ровенском регионе на максимальные мощности переведено производство муки, хлеба, молочных и мясных продуктов.