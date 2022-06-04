Аграрии рассказали, угрожает ли Украине дефицит сахара — Finance.ua

Аграрии рассказали, угрожает ли Украине дефицит сахара

Сегодня 08:18 — Аграрный рынок

Аграрии рассказали, угрожает ли Украине дефицит сахара

Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МР, сентябрь-август) произвела 1,4 млн тонн сахара, что полностью перекрывает внутренний спрос объемом 1,2 млн тонн, поэтому превышение производства над потреблением делает невозможным дефицит этой продукции в стране.

Об этом сообщается на фейсбуке-странице ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«В 2021/22 МГ произведено 1,4 млн тонн сахара, что на 44% превышает показатель предыдущего года. Произведенного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехала за границу, то и фонд потребления также уменьшился, и, соответственно, переходный остаток увеличивается», — уточнила УКАБ.

В ассоциации напомнили, что во время посевной кампании в Украине на 2 июня сахарной свеклой уже засеяно 181 тыс. га, что составляет 80% от посевных площадей предыдущего года. Кроме того, уже через четыре месяца начнется новый сезон сахароварения для обеспечения потребностей украинцев в следующем году.

По данным УКАБ, в условиях российского военного вторжения в Украину наблюдается ажиотажный спрос на базовые продукты питания. Каждая семья пытается создать запас продукции не на один месяц, опасаясь нехватки продуктов питания и роста цен. В свою очередь, повышенный спрос может привести к росту цен.

Как сообщалось, ряд стран запретили экспорт сахара для обеспечения собственных нужд. В мае 2022 года ограничения на его вывоз ввели Индия, Казахстан и Кыргызстан, в апреле — беларусь, в марте — рф.

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