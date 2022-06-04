Аграрии рассказали, угрожает ли Украине дефицит сахара — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аграрии рассказали, угрожает ли Украине дефицит сахара

Сегодня 08:18Аграрный рынок
33
Аграрии рассказали, угрожает ли Украине дефицит сахараАграрии рассказали, угрожает ли Украине дефицит сахара
Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МР, сентябрь-август) произвела 1,4 млн тонн сахара, что полностью перекрывает внутренний спрос объемом 1,2 млн тонн, поэтому превышение производства над потреблением делает невозможным дефицит этой продукции в стране.
Об этом сообщается на фейсбуке-странице ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
«В 2021/22 МГ произведено 1,4 млн тонн сахара, что на 44% превышает показатель предыдущего года. Произведенного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехала за границу, то и фонд потребления также уменьшился, и, соответственно, переходный остаток увеличивается», — уточнила УКАБ.
Место для вашей рекламы
В ассоциации напомнили, что во время посевной кампании в Украине на 2 июня сахарной свеклой уже засеяно 181 тыс. га, что составляет 80% от посевных площадей предыдущего года. Кроме того, уже через четыре месяца начнется новый сезон сахароварения для обеспечения потребностей украинцев в следующем году.
Читайте также
По данным УКАБ, в условиях российского военного вторжения в Украину наблюдается ажиотажный спрос на базовые продукты питания. Каждая семья пытается создать запас продукции не на один месяц, опасаясь нехватки продуктов питания и роста цен. В свою очередь, повышенный спрос может привести к росту цен.
Как сообщалось, ряд стран запретили экспорт сахара для обеспечения собственных нужд. В мае 2022 года ограничения на его вывоз ввели Индия, Казахстан и Кыргызстан, в апреле — беларусь, в марте — рф.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.