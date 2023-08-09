Аграрии намолотили почти 16,6 миллиона тонн зерна — Шмыгаль Сегодня 08:33 — Аграрный рынок

Украинские аграрии уже намолотили около 16,6 млн тонн зерна.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Украинские аграрии уже намолотили почти 16,6 млн тонн зерна, больше всего в Николаевской и Одесской областях. Мы ясно понимаем, что продовольствия хватит и для внутренних нужд Украины, и на экспорт», — сообщил Шмыгаль

По его словам, Украинское государство и дальше будет одним из ключевых гарантов глобальной продовольственной безопасности. И в этом рассчитывает на помощь партнеров — нужно больше ПВО и устойчивые сухопутные логистические пути с высокой пропускной способностью, отметил глава правительства.

Украина активно ищет новые пути для транспортировки зерна после выхода россии из зерновой инициативы и обстрелов ею портовой инфраструктуры на юге.

Укрінформ По материалам:

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