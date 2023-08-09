Аграрии намолотили почти 16,6 миллиона тонн зерна — Шмыгаль
Украинские аграрии уже намолотили около 16,6 млн тонн зерна.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.
«Украинские аграрии уже намолотили почти 16,6 млн тонн зерна, больше всего в Николаевской и Одесской областях. Мы ясно понимаем, что продовольствия хватит и для внутренних нужд Украины, и на экспорт», — сообщил Шмыгаль.
По его словам, Украинское государство и дальше будет одним из ключевых гарантов глобальной продовольственной безопасности. И в этом рассчитывает на помощь партнеров — нужно больше ПВО и устойчивые сухопутные логистические пути с высокой пропускной способностью, отметил глава правительства.
Украина активно ищет новые пути для транспортировки зерна после выхода россии из зерновой инициативы и обстрелов ею портовой инфраструктуры на юге.
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