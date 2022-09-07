Аграрии начали сев озимых зерновых — Finance.ua

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Аграрии начали сев озимых зерновых

Аграрный рынок
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Сельскохозяйственные предприятия приступили к севу озимых зерновых культур, засеяв зерновыми по состоянию на 6 сентября 7,64 тыс. га.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.
«В Украине начался сев озимых сельскохозяйственных культур. 7 регионов Украины уже сеют озимые пшеницу, рожь и ячмень. В настоящее время посеяно 7,64 тыс. га зерновых, в том числе 5,17 тыс. га пшеницы, 2 тыс. га ячменя и 0,47 тыс. га ржи. Самые активные аграрии на Черниговщине, они уже засеяли озимых на площади 3,40 тыс. га. Также в тройке лидеров — Винницкая область с 1,9 тыс. га и Львовская — 1,10 тыс. га», — говорится в нем.
Также сообщается, что аграрии Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черкасской областей и Буковины завершили сев озимого рапса.
«Учитывая благоприятные погодные условия сельхозтоваропроизводители всех областей Украины проводят сев озимого рапса, которого посеяно 686 тыс. га. Больше всего на Днепропетровщине — 87,9 тыс. га, Одесщине — 72 тыс. га, Тернопольщине — 63,7 тыс. га. — 58,2 тыс. га и Кировоградской области — 55,9 тыс. га», — рассказали в Минагрополитики.
Сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 2 сентября собрали 25,8 млн. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 6,693 млн. га (60%) при урожайности 38,5 ц/га.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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