Агентство S&P существенно повысило прогноз цен на газ в ЕС — Finance.ua

Агентство S&P существенно повысило прогноз цен на газ в ЕС Сегодня 10:44 — Энергетика

Агентство S&P существенно повысило прогноз цен на газ в ЕС

Международное рейтинговое агентство S&P существенно повысило прогноз цен на природный газ в ЕС в ближайшие годы.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогнозы специалистов S&P изменились из-за сокращения поставок газа из россии по трубопроводу «Северный поток 1».

Аналитики ожидают, что газ на нидерландском хабе TTF к концу текущего года будет стоить в среднем 50 долларов за 1 млн британских термальных единиц (BTU), в следующем году — 40 дол. и в 2024 году — 25 дол.

«Это существенное повышение отражает вероятность того, что поставки российского трубопроводного газа останутся на историческом минимуме, что усложнит задачи Европы по обеспечению достаточных запасов и поставок зимой», — объясняют в S&P.

Также просмотр предварительного прогноза обусловлен скачком котировок на спотовом и фьючерсном рынках.

По старому прогнозу газ до конца текущего года должен стоить 30 дол. за 1 млн BTU, в 2023 году — 25 дол., в 2024 году — 15 дол.

Оценки стоимости газа в других регионах и нефти остались неизменными.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.