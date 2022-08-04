Агентство S&P существенно повысило прогноз цен на газ в ЕС — Finance.ua

Агентство S&P существенно повысило прогноз цен на газ в ЕС
Международное рейтинговое агентство S&P существенно повысило прогноз цен на природный газ в ЕС в ближайшие годы.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Прогнозы специалистов S&P изменились из-за сокращения поставок газа из россии по трубопроводу «Северный поток 1».
Аналитики ожидают, что газ на нидерландском хабе TTF к концу текущего года будет стоить в среднем 50 долларов за 1 млн британских термальных единиц (BTU), в следующем году — 40 дол. и в 2024 году — 25 дол.
«Это существенное повышение отражает вероятность того, что поставки российского трубопроводного газа останутся на историческом минимуме, что усложнит задачи Европы по обеспечению достаточных запасов и поставок зимой», — объясняют в S&P.
Также просмотр предварительного прогноза обусловлен скачком котировок на спотовом и фьючерсном рынках.
По старому прогнозу газ до конца текущего года должен стоить 30 дол. за 1 млн BTU, в 2023 году — 25 дол., в 2024 году — 15 дол.
Оценки стоимости газа в других регионах и нефти остались неизменными.
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