Агентство S&P прогнозирует глубокую рецессию в российской экономике — Finance.ua

Агентство S&P прогнозирует глубокую рецессию в российской экономике

Сегодня 09:33 — Мир

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует глубокую рецессию в российской экономике и падение ВВП в 2022 году на 8,5%.

Об этом говорится в экономическом обзоре S&P Global Ratings.

Из-за жестких санкций и разрыва налаженных связей с западным бизнесом в экономике россии в 2022 году произойдет глубокая рецессия. По их прогнозу ВВП россии в текущем году снизится на 8,5% и не изменится в 2023 году.

Аналитики агентства предупреждают о высокой неопределенности новых прогнозов. Двумя неделями ранее они прогнозировали снижение российской экономики на 6,2% в текущем году и ее повышение на 0,3% в следующем, однако вынуждены были ухудшить прогнозы.

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