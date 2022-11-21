Агентство Moody's сворачивает консалтинг в Китае — Finance.ua

Агентство Moody's сворачивает консалтинг в Китае Сегодня 06:07 — Фондовый рынок

Агентство Moody's сворачивает консалтинг в Китае

Агентство кредитных рейтингов Moody’s Corp закрывает свой консалтинговый бизнес в Китае и увольняет людей, связанных с подразделением, в нескольких местах по всей стране.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, этот шаг, о котором впервые было объявлено внутри компании, затронул более 100 сотрудников в офисах Moody’s в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Общая численность персонала бизнес-подразделения не указана.

Агентство Moody’s по кредитным рейтингам продолжит работу во второй по величине экономике мира, добавил источник.

Moodyʼs отметила в недавнем отчете о прибылях и убытках, что оно «принимает шаги, чтобы привести нашу глобальную рабочую силу в соответствие с текущими и ожидаемыми экономическими условиями».

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Фінансовий клуб По материалам:

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