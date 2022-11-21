Агентство Moody's сворачивает консалтинг в Китае — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Агентство Moody's сворачивает консалтинг в Китае

Фондовый рынок
8
Агентство Moody's сворачивает консалтинг в Китае
Агентство Moody's сворачивает консалтинг в Китае
Агентство кредитных рейтингов Moody’s Corp закрывает свой консалтинговый бизнес в Китае и увольняет людей, связанных с подразделением, в нескольких местах по всей стране.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам одного из источников, этот шаг, о котором впервые было объявлено внутри компании, затронул более 100 сотрудников в офисах Moody’s в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Общая численность персонала бизнес-подразделения не указана.
Агентство Moody’s по кредитным рейтингам продолжит работу во второй по величине экономике мира, добавил источник.
Moodyʼs отметила в недавнем отчете о прибылях и убытках, что оно «принимает шаги, чтобы привести нашу глобальную рабочую силу в соответствие с текущими и ожидаемыми экономическими условиями».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.