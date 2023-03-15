Агентство Moody's снизило прогноз по всей банковской системе США до «негативного» — Finance.ua

Агентство Moody's снизило прогноз по всей банковской системе США до «негативного» Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

Агентство Moody's снизило прогноз по всей банковской системе США до «негативного»

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило оценку всей банковской системы США со стабильной до негативной. Такое решение нанесло серьезный удар банковскому сектору, который находится в кризисе.

«Мы изменили наш прогноз относительно банковской системы США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY», — говорится в отчете Moody’s.

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Отмечается, что эти шаги важны, потому что они могут повлиять на кредитные рейтинги и, следовательно, стоимость заимствований для сектора. В агентстве указали, что предприняты экстраординарные действия для поддержки пострадавших банков. В то же время в отчете говорится, что другие учреждения с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками все еще могут подвергаться риску.

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Федеральная резервная система США создала механизм, гарантирующий, что учреждения, сталкивающиеся с проблемами ликвидности, будут иметь доступ к наличным. Министерство финансов США поддержало программу с помощью средств в размере 25 миллиардов долларов и пообещало, что вкладчики с более чем 250 тысяч долларов в SVB и Signature получат полный доступ к своим средствам.

«Банки со значительными нереализованными убытками по ценным бумагам и с незастрахованными вкладчиками из США могут по-прежнему быть более чувствительными к конкуренции вкладчиков или окончательному бегству, что отрицательно скажется на финансировании, ликвидности, доходах и капитале», — говорится в отчете.

Ожидается, что экономика США впадет в рецессию в конце 2023 года, что еще больше давит на отрасль.

Справка Finance.ua:

11 марта Калифорнийский регулятор объявил банкротом один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Впоследствии госорганы США закрыли нью-йоркский банк Signature Bank. При этом еще несколько американских банков находятся в зоне риска;

в свою очередь британское HSBC выкупило британское подразделение американского банка Silicon Valley Bank за символический 1 фунт стерлингов;

при этом президент США Джо Байден назвал банковскую систему своей страны «безопасной». На фоне крушения двух крупных банков Silicon Valley Bank и Signature Bank он пообещал ужесточить регулирование.

УНІАН По материалам:

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