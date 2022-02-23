Аферисты украли пароли 70 000 украинцев и сняли с банковских карт свыше 5 млн грн — Finance.ua

Аферисты украли пароли 70 000 украинцев и сняли с банковских карт свыше 5 млн грн

Сегодня 10:46 — Криминал

Аферисты украли пароли 70 000 украинцев и сняли с банковских карт свыше 5 млн грн, mvs.gov.ua

Департамент Киберполиции разоблачил пятерых злоумышленников, которые выманивали деньги у украинцев через поддельные сайты.

Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних сил.

Организатор аферы использовал более 40 фальшивых интернет-сайтов, которые были похожи на сайты мобильных операторов, что позволяло получить доступ к конфиденциальным данным пользователей. Жертвы мошеннической схемы вводили данные банковских карт с целью пополнить мобильный счет или совершить перевод. Таким образом, злоумышленник получил логины и пароли более 70 тыс. человек, что позволило интернет-аферистам завладеть средствами обманутых граждан.

Также с организатором работали трое подельников, которые снимали деньги и переводили их, зарабатывая на этом процент .

Сообщается, что, по предварительным данным, ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 5 млн грн.

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания фигурантов, в результате которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и более 2 млн грн наличными.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361. Фигурантам грозит до восьми лет заключения.

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