Аэротакси от Autoflight установило рекорд дальности полета — Finance.ua

Аэротакси от Autoflight установило рекорд дальности полета
Прототип аэротакси четвертого поколения Prosperity I китайской компании Autoflight установил рекорд дальности полета среди электрических аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).
Об этом сообщает New Atlas.
Прототип Prosperity I смог преодолеть расстояние 250,64 км на одной зарядке.
Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году компанией Joby Aviation (около 249 км).
Аппарат Prosperity I имеет значительно более толстые крылья. Его салон также заметно больше предыдущих версий, потенциально он может быть пятиместным.
Президент Autoflight Омер Бар-Йохай заявил, что целью компании является сертификация EASA (Европейское агентство авиационной безопасности).
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