Аэротакси от Autoflight установило рекорд дальности полета — Finance.ua

Аэротакси от Autoflight установило рекорд дальности полета Сегодня 22:15 — Технологии&Авто

Аэротакси от Autoflight установило рекорд дальности полета, Фото: New Atlas

Прототип аэротакси четвертого поколения Prosperity I китайской компании Autoflight установил рекорд дальности полета среди электрических аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Об этом сообщает New Atlas

Прототип Prosperity I смог преодолеть расстояние 250,64 км на одной зарядке.

Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году компанией Joby Aviation (около 249 км).

Аппарат Prosperity I имеет значительно более толстые крылья. Его салон также заметно больше предыдущих версий, потенциально он может быть пятиместным.

Президент Autoflight Омер Бар-Йохай заявил, что целью компании является сертификация EASA (Европейское агентство авиационной безопасности).

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.