Аэропорты возле границы с Украиной: откуда лучше лететь — Finance.ua

Аэропорты возле границы с Украиной: откуда лучше лететь Сегодня 17:46 — Личные финансы

Аэропорты возле границы с Украиной: откуда лучше лететь

Из-за войны над Украиной до сих пор закрыто небо, что значительно усложняет путешествия за границу. В настоящее время существует множество автобусов, курсирующих из Украины в другие страны, но авиаперелет все еще остается самым удобным видом передвижения, если речь идет о путешествиях на большое расстояние.

Международные авиакомпании запустили немало авиарейсов из сопредельных с Украиной стран для беспрепятственных путешествий на большие расстояния, пишет visitukraine.today

Польша

Из Польши можно добраться до множества стран ЕС, Британии и других популярных направлений.

Ближайшие аэропорты к границе Украины находятся в польских городах Жешув и Люблин. Оттуда регулярно совершается большое количество рейсов авиакомпанией Wizz Air (Лондон, Рим, Бургаз) и авиакомпанией Ryanair (Дублин, Милан, Лондон, Гданьск).

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Однако самым большим аэропортом страны считается аэропорт им. Шопена в Варшаве. Ежедневно оттуда совершает полеты множество самолетов около 40 самых популярных авиакомпаний.

Еще одним из развитых аэропортов Польши является аэропорт имени Яна Павла II Краков-Балицы в Кракове.

Словакия

Пересекая границу через Закарпатье, стоит обратить внимание на аэропорт в Кошице, который находится в 98 километрах от Ужгорода. Оттуда можно добраться до Праги, Дублина, Ливерпуля и Лондона, воспользовавшись услугами авиакомпаний Wizz Air и Ryanair.

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Румыния

При пересечении границы через Черновицкую область рекомендуем ехать в аэропорт имени Штефана Великого в Сучаве, расположенный всего в 80 км от Черновцов.

В данном аэропорту можно приобрести билеты в направлении Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Франции, воспользовавшись услугами лоукостеров Wizz Air и Ryanair.

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